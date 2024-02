Agricultores de Jaén recorren 500 kilómetros hasta el Puerto de Algeciras y bloquean su acceso

500 kilómetros y más de cinco horas de viaje por un firme propósito y con una intensa lucha a sus espaldas. Miles de agricultores de Jaén continúan desde el día 6 de febrero reclamando una medidas "justas" de la Política Agraria Común (PAC). Muchos de ellos, han partido desde la provincia jiennenses hasta el Puerto de Algeciras (Cádiz) para bloquear su acceso, la entrada de productos y que se "les escuche", donde se han vivido momentos de tensión con dos detenidos y un policía herido.

A las tres de la madrugada autobuses desde Siles, Úbeda y Mancha Real con manifestantes también de pueblos de alrededor recorrieron las carreteras andaluzas hasta llegar a su destino. "Tenemos una serie de exigencias y reivindicaciones y hay una de las más importantes y es que haya más controles para que no entren productos fuera de la Unión Europea y que cumplan con nuestras normas comunitarias porque queremos que eso se regule", expresa el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias Antonio Guzmán, a este medio.

Las asociaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias llamaron a la movilización para hoy para bloquear el Puerto de Algeciras. Agricultores de Cádiz y de otras provincias andaluzas han paralizado el tráfico en ambos sentido la N-357 a la altura del túnel que da acceso a la ciudad por la zona del Puerto. "Se trata de la más importante de España de entrada de alimentos de terceros países. Lo que queremos es simbolizar con esa concentración y paralizándolo todo, bloqueándolo todo, es que se exija lo mismo a los productos que entran, que los nuestros que salen. Lo que se llaman las clausulas espejo, y tener también un principio de preferencia comunitaria", denuncia Guzmán.

Otro agricultor que se encuentra allí es Juan Carlos Marín, presidente de la Cooperativa San Isidro de Siles, quien denuncia la lucha desleal de precios. "Llevamos reclamando estas medidas mucho tiempo, desde antes de la pandemia íbamos a hacer una manifestación, es un daño que tenemos y que nos está afectando", expresa.

Marín cree que la manifestación tendrá efectos, aunque únicamente mediático y que se "les escuchará", pero que no dará sus frutos en medidas concretas que ayuden a dar la vuelta a la situación del campo español. "Hay otros intereses", puntualiza. Además, el presidente de la cooperativa añade que echa en falta que muchos más agricultores jiennenses se unieran a esta manifestación.

Desde Asociaciones Agro-alimentarias explican que no están de que no entren, ya que también quieren que los productos españoles entren en otros países, sino que las "reglas del juego" entre los productos de España y la de otros países sean los mismos. "No queremos quedarnos sin agricultura en nuestra provincia", denuncia Guzmán.

Reivindicaciones

La protesta se realiza dentro del calendario de movilizaciones que las cuatro asociaciones agrarias están realizando en Andalucía para reclamar la puesta en marcha de un plan de choque que recoja medidas por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea. Principalmente piden la modificación de los acuerdos comerciales en los que se incluyan las cláusulas espejo, que se refuerce el principio de preferencia comunitaria, así como un control más riguroso de las importaciones blindando el sistema productivo europeo, y por consiguiente español y andaluz, sin olvidar una flexibilización y simplificación de la actual PAC.

"Con lo que nos cuesta a nosotros producir, y los seguros sociales de los trabajadores. Nada más que en el tema laboral lo que nos cuesta, que por supuesto un trabajador tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. En esos países el salario mínimo es muy bajo, trabajan de sol a sol y nos hacen una competencia y unos daños terribles", explica el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias

Las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas han solicitado un respaldo a los sectores ganaderos, mejoras en cuestiones laborales y de Seguridad Social, así como la eliminación del Cuaderno Digital, además de la revisión y modificación de los seguros agrarios para que sean una herramienta útil en este escenario de crisis climática.

Dos detenidos y un policía herido

La manifestación ha tenido momentos de tensión antes de que los más de 1.500 asistentes llegaran a la entrada del acceso norte del Puerto algecireño, se ha saldado hasta el momento con dos detenidos y un policía herido en un dedo, que necesitará intervención quirúrgica. Además, según han indicado a Europa Press fuentes policiales, también se ha identificado a otras seis personas.

La movilización mantiene cortada en ambos sentido la N-357 a la altura del túnel que da acceso a la ciudad por la zona del Puerto. Cabe recordar que tras salir en una marcha a pie desde el polígono de La Menacha, donde estaban convocados a las 10:00 horas, hasta el acceso norte del Puerto de Algeciras, posteriormente decidieron cortar la A-7, que ya ha quedado despejada.

"Llevamos ya cinco años, antes de la pandemia en 2019 ya íbamos a cortar el acceso a este puerto", recordó Miguel López, el secretario general de COAG en Andalucía, que ha añadido que habían ido "a bloquear el Puerto y el objetivo se ha conseguido, porque de aquí no ha salido un camión ni va a salir hasta que decidamos irnos, que se hará lo que quiera la gente".