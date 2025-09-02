Un pueblo de Jaén registra una de las temperaturas más bajas de España: -6,1 grados

Termina agosto y comienza el otoño meteorológico. Cada día el sol se va antes, calienta menos y la chaqueta hay que rescatarla del armario de invierno para las madrugadas que empiezan a ser más frescas. Dejamos atrás las sucesivas olas de calor y en la provincia de Jaén ya se nota el descenso de las temperaturas medias.

En ningún municipio, la media de ayer, 1 de septiembre, superó los 25 grados, aunque la máxima sí rozó o llegó a los 30 en algunas zonas como en Guarromán, Chiclana de Segura (29,4 grados), Villatorres (29,4), Villacarrillo (29), Santo Tomé (29,4), Lopera (29,1), Puente de la Sierra (Jaén, con 29 grados), Begíjar (29 grados), Bailén (30 grados), Andújar (30 grados) y Arjonilla (29,7).

Por otro lado, las medias más bajas se registraron en Pozo Romero, Siles (13,3 grados); Pontón Alto, Santiago-Pontones (15,6 grados); Cañada Hermosa, Santiago-Pontones (13,5 grados); Cumbre de Pontones-Secadero, Hornos (14,9 grados); Monte de las Ánimas, Valdepeñas de Jaén (15 grados); y Río Frío, Los Villares (15 grados).

No obstante, el mayor descenso se ha podido apreciar durante esta madrugada, especialmente en la Sierra Segura. Donde las heladas han llegado para cubrir los montes más altos. El punto más frío de Jaén fue anoche en Pozo Romero, Siles, cuando el termómetro descendió hasta los -6,2 grados; a continuación lo registró Cañada Hermosa, en Santiago-Pontones con -3 grados; después en La Matea -CR de la abuela, también en Santiago-Pontones con 3,6 grados centígrados.

En la Sierra Sur de Jaén las mínimas más bajas fueron en Mures, Alcalá la Real (4,7 grados); Monte de las Ánimas, Valdepeñas de Jaén (9,1); Noalejo (9,7); Los Villares 10,3 grados. En Sierra Morena los municipios de Castellar (10,1), Chiclana de Segura (10,4), Guarromán (11,6) y Arquillos (12,1) fueron los que más descenso del termómetro experimentaron. En Sierra Mágina, en Arbuniel, Cambil el termómetro llegó a marcar los 8,2 grados; en Campillo de Arenas los 7,9 grados; y en Noalejo los 10 grados.

Por otro lado, en La Loma y Las Villas, en Villacarrillo la mínima fue de 7,1 grados, en el Valle de Guadalimar; en Fontanar, Villanueva del Arzobispo 10, 2 grados; y en Ibros 10,3 grados. En la Depresión del Guadalquivir, el Paraje Vaciatrojes, en Sabiote, la mínima fue de 7,6 grados; en Peal de Becerro (Cortijillos de Guadiana) 8,3; y en Dolina del Molinillo, en Jaén capital se llegó a los 9 grados.

Mínimas de -14,9 grados

El 13 de enero Pozo Romero (Siles) registró la temperatura más baja de toda Andalucía. Fue este el lugar de toda la comunidad autónoma en el que más cayó el mercurio, pero es que el segundo también se encontraba en la provincia de Jaén y dentro del mismo Parque Natural de Segura. Esta vez fue la estación ubicada en la pedanía de Cañada Hermosa, perteneciente al término municipal de Santiago-Pontones, la que alcanzó los -11,3 grados centígrados. Unas temperaturas que favorecen el mantenimiento de los neveros de los que luego se abastecerán los ríos que nacen de estas vastas sierras.

Aunque no fue solo en Cazorla, Segura y Las Villas donde soplaron vientos gélidos. Fueron muchos los puntos de la provincia en los que el termómetro ha bajado de los cero grados y la Sierra Sur de Jaén no ha sido una excepción. Fue en Mures, pedanía perteneciente a Alcalá la Real, donde se registró la mínima de la comarca, con -6,6 grados.

En Sierra Mágina también se pasó frío en el primer día de la semana. Torres, Albanchez de Mágina, Bedmar o Jódar no tienen los inviernos más apacibles del mundo, pero una vez más ha sido Campillo de Arenas la localidad en la que los termómetros marcaron una temperatura mínima. La de este lunes fue de -4,7 grados centígrados, una de las noches más duras en lo que llevamos de invierno.