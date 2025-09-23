El pueblo de Jaén que bate récord (-8,2 ºC) y registra la mínima más baja medida en España durante septiembre

El calendario aún marca septiembre, pero en Pozo Romero, en Siles, la madrugada ha tenido sabor a enero. El termómetro de esta dolina jiennense se desplomó hasta los -8,2 ºC, un valor que no solo sorprende por su crudeza, sino que además establece un nuevo récord histórico de mínima absoluta en septiembre dentro de la red de la Asociación Meteorológica FrostSE, activa desde 2016. El anterior registro más bajo se quedó en -7,9 grados centígrados, medido el 28 de septiembre de 2020.

El fenómeno tiene explicación científica, pero no por ello deja de asombrar. En el borde de la depresión, a escasos metros, la temperatura era de 5,3 grados, una diferencia que revela la magnitud de la inversión térmica. La atmósfera se comporta aquí como un cristal que atrapa el frío en el fondo, mientras la ladera se mantiene menos castigada por el hielo.

La responsable de esta gélida postal es una masa de aire polar continental que, como una visita adelantada del invierno, ha descendido sobre la península. Su efecto se ha dejado sentir también en núcleos serranos de Albacete y Jaén, donde las mínimas rozaron el cero: La Matea (Santiago-Pontones, en Jaén) y Cortijo de Tortas (Paterna del Madera, Albacete) amanecieron al borde de la helada.

Previsión semanal

La provincia vivirá los próximos días un arranque otoñal que combina amaneceres fríos y mediodías agradables. En la capital, los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 25 de máxima, valores que se repetirán casi con exactitud en Cazorla (14/25 °C). Más acusado será el contraste térmico en el interior: Villacarrillo y Siles amanecerán con solo 9 °C, pero verán crecer el mercurio hasta los 26 °C a lo largo del día. El patrón se mantendrá hasta el jueves, cuando se espera que una ligera subida de las temperaturas dé paso a un fin de semana más cálido.