María, quinta generación de los Mata: "Mi abuelo tenía tres hijos y decía que el cuarto era la Hojaldrina"

Alcaudete/Podría afirmarse sin miedo a errar que fue un auténtico visionario. El abuelo de María, Carlos Mata, tomaba las riendas del negocio familiar impulsado antes por su abuelo Leandro, quien junto a su mujer decidía convertir su tienda de ultramarinos situada en la calle Llana de Alcaudete en un obrador de confitería a finales del siglo XIX. Lo que sin duda debió de empezar como un proyecto de emprendimiento personal acabó por convertirse en una firma de confianza para muchos hogares españoles. Para lograrlo, desde luego, han sido vitales las cinco generaciones que han tomado el relevo de esta empresa.

A finales de los 40, Carlos optó por innovar en su ya clásico recetario de mantecados. Se aventuró así con el hojaldre y el azúcar glas para confabular un dulce sencillo pero atractivo al paladar. "Antes no existía un dulce de navidad de hojaldre", explica su nieta hoy. El resultado debió de ser efectivo, pues el propietario de Productos Mata decidió registrar la marca para no comprometer su receta. "Se empezó a vender sobre todo en Andalucía, al principio de boca en boca".

Carlos Mata, el principal impulsor de la hojaldrina.

Su elaboración artesanal no supuso un impedimento siquiera para conquistar al público rápidamente. "Realmente el éxito que tiene la Hojaldrina es que siempre hemos usado la misma receta con materias primas de calidad", apunta María. Mientras hoy ejerce las funciones como responsable de marketing y adjunta de dirección junto a su madre, contempla orgullosa el éxito logrado por su abuelo. "Él tenía tres hijos y siempre decía que el cuarto era la Hojaldrina".

La receta de siempre

En una revisión de este dulce tan propio de la Navidad, es curioso señalar cómo pudo tener su origen en la repostería tradicional de La Mancha, donde el hojaldre está muy presente en una gran variedad de recetas. Por lo pronto, la Hojaldrina original es ya alcaudetense y su registro comercial evita que otras marcas puedan usar ese mismo nombre. "La primera que se hizo fue la Hojaldrina bombón, y le siguieron la variedad con almendra y un toque de vainilla", cuenta.

Imagen promocional de la hojaldrina.

Tras varias décadas de trabajo incansable, Productos Mata consiguió encajar en las principales cadenas de distribución de los grandes supermercados. Para alcanzar este hito fue imprescindible la visita de Carlos Mata a una feria de maquinaria organizada en Alemania. "Allí consiguió la máquina cortadora que sigue en uso hoy". Fue así como la innovación agilizó el proceso y abrió las puertas a la reinvención conforme la propia clientela demandaba un producto más personalizado: desde las hojaldrinas rellenas de chocolate hasta las preparadas sin azúcar.

Una empresa familiar

Y aunque la historia de la Hojaldrina pueda resultar apasionante desde fuera, lo cierto es que esta empresa alcaudetense tiene el honor de haber creado el primer plato precocinado de España: sus habas fritas. "Después surgió la idea de cribar las habas y nacieron entonces las baby". Precisamente este junto a otros productos de conserva como el tomate frito suponen el principal volumen de producción durante el resto del año. "Tenemos unos 15 trabajadores fijos, aunque rozamos las sesenta familias durante la campaña de navidad, la cual empezamos en agosto".

Planta de Productos Mata durante la Navidad.

Para María, hablar del legado familiar es hacerlo también de quienes trabajan a su lado. "Llevamos muchísimos años con los mismos trabajadores y muchos de ellos me han visto a mí crecer". En esa misma cercanía, no duda en poner en valor su patria chica y el oficio. "Mi abuelo decía que si tú realmente amas lo que haces nunca va a ser un trabajo", añade. Su liderazgo en el mercado es una buena prueba de que endulzar la Navidad a la gente durante todo este tiempo no ha sido más que un ejercicio de amor y cariño.