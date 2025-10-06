Recreación de la Batalla de Bailén
Recreación de la Batalla de Bailén / Judit Laguna

La Batalla de Bailén revive con escenas inéditas de la rendición napoleónica, en imágenes

Vecinos y visitantes vibran con un espectáculo único que mezcla historia, arte y memoria en un nuevo emplazamiento elegido como campo de batalla

El eco de la historia volvió a resonar en Bailén, donde al fin tuvo lugar una de las actividades más esperadas del año tanto por los propios vecinos y visitantes: la recreación histórica de la batalla de Bailén, primera gran derrota de las tropas de Napoleón en campo abierto. Grupos de recreación llegados de distintos puntos ofrecieron un espectáculo único con cargas de fusilería, estruendos de artillería y el galope de la caballería, devolviendo a los asistentes al ambiente bélico de 1808.

El público podrá sumergirse en la narración de los hechos gracias a las voces de Javier Santamarta y Alfonso Rojas Salcedo, quienes guiarán con rigor y emoción el desarrollo del acto. Como novedad, este año se incluye la recreación pictórica de 'El precio de la victoria', obra de Augusto Ferrer-Dalmau. Tampoco podía faltar la ambientación de la obra 'La Rendición de Bailén' de José Casado del Alisal.

