Rescatan a un niño de un pozo de una obra en Torredelcampo

Un niño de 12 años de edad fue rescatado del interior de un pozo de una obra en el municipio jiennense de Torredelcampo a última hora del domingo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se produjo sobre las 20:30 horas del domingo, cuando efectivos de Policía Local alertaron al centro de coordinación por la caída a un pozo de un edificio en obras en el Paseo Aceituneros, tras ser alertados por vecinos de la zona de que un grupo de jóvenes estaban en las instalaciones.

Al lugar acudieron Guardia Civil y Bomberos de Jaén, quienes procedieron al rescate del menor con arañazos, una posible fractura en una mano e hipotermia. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, lo evacuó al hospital Materno Infantil Ciudad de Jaén.

Según fuentes de Policía Local, el pozo ha quedado sellado con una plancha.