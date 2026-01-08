Rescatan a dos personas de la nieve en los Campos de Hernán Pelea de Jaén

La Guardia Civil de Jaén rescató durante la madrugada del pasado 7 de enero a dos hombres que habían quedado atrapados con su vehículo en la nieve en la zona de los Campos de Hernán Pelea, en el término municipal de Santiago-Pontones.

Según informaron desde la Comandancia de Jaén, la Central Operativa de Servicios recibió una llamada de socorro alertando de la situación. De inmediato, se activó un dispositivo de búsqueda y una patrulla del Puesto de Santiago de la Espada se desplazó al lugar. Los agentes encontraron el vehículo con los dos ocupantes, de 34 y 27 años de edad, que se encontraban en buen estado de salud.

Debido a las condiciones, no fue posible remolcar el vehículo, por lo que los efectivos de la Guardia Civil trasladaron a los hombres hasta el municipio de Santiago-Pontones, donde residen, asegurando su retorno a casa de forma segura.

Este operativo resalta la labor preventiva y de asistencia de la Guardia Civil en situaciones de emergencia, especialmente en zonas rurales y con condiciones meteorológicas adversas.

Auxilio en los Campos de Hernán Pelea. / 5

Rescate de un joven en Alcaudete

Otro rescate tuvo lugar el pasado 6 de enero en el municipio de Alcaudete, aunque las fueron distintas. Gracias a una importante implicación de los vecino y la rápida actuación de la Policía Local que intervino de manera decisiva en el fuego declarado en una vivienda en la que el joven había quedado prácticamente rodeado por las llamas.

Fue en la tarde del Día de Reyes cuando varios vecinos alertaron de la presencia de humo y llamas en una casa, indicando que en el interior podría encontrarse una persona. Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla de la Policía Local, que a su llegada comprobó la magnitud del incendio, con abundantes llamas y humo saliendo del inmueble.

Ante la gravedad de la situación, los agentes, junto a varios ciudadanos, accedieron a una vivienda colindante desde cuyo patio trasero consiguieron localizar al joven, al tiempo que se intentaba evitar que el fuego continuara propagándose hacia su posición y hacia otras viviendas cercanas. Las indicaciones de agentes y vecinos resultaron determinantes para que el joven mantuviera la calma y pudiera ser rescatado.

Los agentes también tuvieron que impedir que varias personas intentaran acceder a la vivienda en llamas debido al nerviosismo del momento, evitando así poner en riesgo la integridad de más vecinos.

Finalmente, otro grupo de ciudadanos logró entrar por otra vivienda limítrofe que comunicaba con el patio trasero de la casa incendiada, logrando sacar al joven fuera del inmueble. Una vez rescatado, fue atendido por los servicios sanitarios, encontrándose fuera de peligro.

A la llegada de los Bomberos de Alcalá la Real, éstos se hicieron cargo de la extinción completa del incendio.

La Policía Local recuerda la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo y agredece expresamente la implicación del vecindario, cuya colaboración fue clave en el desarrollo de la intervención y en la salvaguarda de la vida del joven.