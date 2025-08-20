Retenciones kilométricas en la A-4 a la altura de La Carolina por el incendio de un camión
Sucesos
El siniestro, ocurrido tras el vuelco del vehículo, obligó al corte total de la autovía
Varios trenes de Jaén a Madrid suman otra incidencia caótica: "Hemos tenido que recorrer un camino en mitad del monte
El incendio de un camión en la autovía A-4, a la altura de La Carolina, ha provocado esta tarde el corte total de la circulación en sentido Córdoba.
Según confirma el Servicio de Emergencias 112 a esta Redacción, el siniestro tuvo lugar en torno a las 18:30 horas, en el kilómetro 265. El vehículo, salió de la vía y comenzó a arder, lo que obligó a movilizar a bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.
La Dirección General de Tráfico (DGT) informó a través de sus redes sociales del cierre de la autovía, que generó alrededor de dos kilómetros de retenciones en la zona.
Los equipos de emergencias trabajaron de inmediato para sofocar las llamas y asegurar el tráfico en este tramo. Finalmente, la circulación ha quedado restablecida.
