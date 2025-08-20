Retenciones kilométricas en la A-4 a la altura de La Carolina por el incendio de un camión

Incendio provocado por el accidente de un camión en las inmediaciones de La Carolina.

El incendio de un camión en la autovía A-4, a la altura de La Carolina, ha provocado esta tarde el corte total de la circulación en sentido Córdoba.

Según confirma el Servicio de Emergencias 112 a esta Redacción, el siniestro tuvo lugar en torno a las 18:30 horas, en el kilómetro 265. El vehículo, salió de la vía y comenzó a arder, lo que obligó a movilizar a bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.

Camión fuera de vía en la A-4, en La Carolina. / DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó a través de sus redes sociales del cierre de la autovía, que generó alrededor de dos kilómetros de retenciones en la zona.

Los equipos de emergencias trabajaron de inmediato para sofocar las llamas y asegurar el tráfico en este tramo. Finalmente, la circulación ha quedado restablecida.