Viñeta6, un proyecto con ilustradores jiennenses para reivindicar lo nuestro

El noveno arte hace tiempo que circula por las calles de Jaén con más fuerza que nunca de la mano de Viñeta6. Hace algo más de 30 años, un grupo de jóvenes aficionados al cómic y las ilustraciones decidieron agruparse en torno a una asociación cultural en la que compartir aficiones de manera cercana. “A aquellos socios fundadores hoy los llamamos el oráculo”, confiesa entre risas Rocío Ortega, presidenta de esta agrupación. “A mí me pilló bastante pequeñita, y en la actualidad se ha abierto el abanico a fotógrafos, diseñadores gráficos e incluso escritores de relatos”.

Su actividad a lo largo del año es tan variopinta como la personalidad de sus miembros, que encuentran en Viñeta6 el altavoz para reivindicar sus trabajos. Con un guiño satírico al diario neoyorquino, su revista digital “The New Poyer” reúne toda una colección de tiras cómicas, relatos e ilustraciones propias siempre con un enfoque particular a la ciudad de Jaén. “Este proyecto empezó de forma mensual, pero la carga de trabajo nos llevó a realizar su publicación cada dos meses”, explica Ortega.

Su difusión y autogestión al margen de las instituciones es también una baza a favor para compartir sus proyectos sin trabas, de lo contrario “existirían ciertas limitaciones de independencia y libertad a la hora de expresarnos”. En Viñeta6 tienen claro eso de “barrer para casa” y apuestan fuertemente por la representación de rincones emblemáticos de la provincia y presentan personajes con clara inspiración en las leyendas populares, como la pastira o el lagarto. “Queremos dar a conocer Jaén, ponernos en valor y desterrar de una vez esa mentira de que en Jaén no hay ná”. Tanto es así que hasta el lenguaje más coloquial se hace culto para presentar a sus personajes en la sección denominada “La Entrevística”.

Esta asociación con sede en la capital cuenta ya con cerca de 40 socios y colaboradores puntuales entre los que se encuentran nombres de artistas reconocidos por toda la provincia. Uno de ellos es Juan Carlos Contreras, un apasionado por la animación y las viñetas con algún que otro mensaje reivindicativo en sus obras. “Entre todos reunimos a profesionales de muchas disciplinas, incluso gente joven apostando fuerte por el manga y los videojuegos”, señala este ilustrador.

Desde el 2000 han participado en numerosas actividades no solo a nivel de revista, sino también en distintos ámbitos culturales, como exposiciones, salones de cómic y talleres urbanos. “Hace unos años empezamos a participar en las famosas ‘chilindrinas’ durante la feria de San Lucas”, apunta su presidenta. En estos grandes tableros ubicados en la Diputación Provincial se dan cita cada año toda clase de dibujantes para animar a la ciudadanía a protestar a través de sus trazos con la rima más atrevida.

La continua reinvención de Viñeta6 en su contenido y difusión los ha llevado a ser reconocidos este año con el Premio Argentaria, un galardón con el que queda de manifiesto su constante apuesta por la cultura local. De momento, sus miembros siguen empleando a fondo la imaginación para promover el arte más allá de los píxeles de nuestras pantallas. “Ahora queremos colaborar con la Asociación Entre Cantones para elaborar una serie de murales en el popular barrio de El Almendral”, nos adelanta Contreras. Si es cierto eso de que el arte es una garantía de cordura, los jiennenses estamos de enhorabuena.