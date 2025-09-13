El Rey está en Úbeda de visita privada con amigos

Desde primera hora de la tarde se publicaron en redes sociales fotos del monarca en la ciudad de Úbeda y, aunque se especulaba con el motivo de la visita, entre ellos el concierto de Joaquín Sabina, al que le une cierta amistad, finalmente, su presencia estaría ligada, según ha podido confirmar Jaén Hoy, a una visita privada con amigos. Dicha visita estaría vincualda a una boda que se celebra esta tarde en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. En concreto, la de la hija de la marquesa de la Rambla, Cristina Ponce de León Meneses de Orozco, con Pablo Urueta. Una familia, que según el testimonio de cofrades de la ciudad, está muy ligada a la ciudad y, en particular, a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima de la Amargura.