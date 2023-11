El rodaje de la segunda temporada de ‘The last olive’ está ya al 85 por ciento

Cada vez queda menos para que el público pueda ver la segunda temporada de la serie ‘The las olive’. Esta serie made in Jaén e impulsadas por Álex Escudero, Ismael Cano e Ítalo Roncal logró que más de 125.000 espectadores se mordieran las uñas y estuvieran atentos a las redes sociales episodio a episodio de una primera temporada que fue todo un éxito. Tanto que desde antes del pasado verano los creadores ya trabajan en una segunda parte cuyo rodaje, según ha podido saber Jaén Hoy, se encuentra ya al 85 por ciento.

Desde la producción de la serie explican a esta redacción que la intención para esta segunda temporada es “dar un salto de calidad”. Así están contando con más de cien personas que están colaborando con el rodaje o con un servicio maquillaje, a cargo de la Escuela de Peluquería y Estética Nekkar. “Va a haber más actores, más extras y mejores medios técnicos”, aseguran miembros del equipo de producción. También prometen que se verá más acción y que se ha grabado en sitios en los que hasta ahora no ha rodado nadie, en referencia a grandes monumentos de Jaén.

Todavía no hay fecha exacta para la presentación pero sí que avanzan que será en el primer trimestre de 2024 y que ya se están moviendo los hilos para organizar un gran evento de presentación. Además, el perfil que esta mini serie tiene en la red social Instagram ya está empezando a ofrecer pequeños avances fotográficos y a interactuar con su público.

Sobre la serie

Para aquellos que no vieron la primera temporada de ‘The last olive’ sepan que está disponible al completo en Instagram y Youtube y que se trata de una especie de versión del famoso videojuego (también convertido en proyecto de cine) ‘The last of us’. En este caso especula en este caso sobre qué ocurriría si la Xylella fastidiosa (una bacteria que afecta a los olivos hasta secarlos) acabase afectando al ser humano al pasar al aceite de oliva, provocando una pandemia que da pie a no pocas intrigas.