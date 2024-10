Los secretos que esconde el aceite temprano paso a paso: sacrificio y esmerado cuidado

Jaén/Desmigar un trozo de pan, hundirlo en un plato que desprende un brillo verde e intenso y llevárselo a la boca para disfrutar de un amargor primero y un ligero picante después, es uno de los mayores lujos que se pueden disfrutar cuando todavía es otoño y no aprieta el frío. Los aceites tempranos de Jaén con su olor intenso que desprende, nada más abrir la botella, están saliendo de las almazaras listas para llegar a las mesas.

Es la primera cosecha y se empieza por todo lo alto, con una calidad y cuidado que lo diferencia de la cosecha común. Detrás de esa primera gota verde hay un trabajo duro de meses que empieza en la tierra y termina la fábrica con un gran número de personas implicadas para que un año más el aceite salga en octubre y noviembre con los criterios de calidad específicos.

Una innumerable lista de requisitos que el agricultor se afana por cumplir durante toda la campaña y que los maestros, técnicos y trabajadores de la almazara deben seguir hasta el final del proceso. Es una cadena humana de esfuerzo, pero ilusión que en la cooperativa de San Isidro implica a olivareros de ocho términos municipales: Arroyo del Ojanco, Chiclana de Segura, Beas de Segura, Castellar, Santisteban del Puerto, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo.

"En 'Prólogo' todos los que participan son socios del grupo Jaencoop, pero lo que conseguimos es unir socios de distintas almazaras de distintos pueblos para un único fin, que es conseguir el mejor temprano de esta campaña porque al final lo que conseguimos es que todos sean una familia con un mismo objetivo. Eso no se hace en ningún sitio", expresa la encargada de calidad del grupo, Toñi Fernández.

Javi Galiano es uno de los miembros de esta comunidad que logra llegar a estas fechas. A las cinco y media de la mañana, cuando aún no ha salido el sol, se prepara para a las 06:00 horas estar con los mantones estirados, el ruido de la maquinaria sonando y las luces encendidas en mitad de la oscuridad. El proceso está muy mecanizado y aunque la tradición es varear con palos, está prohibido hacerlo para no dañar el fruto, la aceituna debe de caer de forma limpia a unos mantones libres de la mayor suciedad posible, así como el remolque.

Los tramos de recogida y de transporte a la almazara son esenciales, pues la aceituna no debe estar con una temperatura alta cuando la vuelcan en la tolva de recepción. Además, no pueden colmar el remolque para que estas no se aplasten y lleguen en las condiciones idóneas.

Así, durante únicamente tres días que tienen para recoger toda la cosecha de aceite temprano. "Supone un esfuerzo y mayor gasto porque tienes que movilizar muchos medios para solo estas tres jornadas, pero merece la pena. Ver el aceite en la botella es una satisfacción, saber que es tuyo, es la prueba de lo que cuesta", expresa Luis Martín, otro agricultor de aceite temprano.

En la criba solo pasa el 20 o 30%

Aunque la gran carga de trabajo se concentra en tres días cuando se reflejan los resultados, el punto de partida es en verano, la fecha en que comienza una criba de los mejores y solo llegan al final un 20 o 30% de los candidatos a poder formar parte de la familia de aceite temprano.

"Hacemos una reunión a finales de julio a todos los socios que pertenezcan al grupo y todo socio que esté interesado se le indica por las condiciones, tanto de la selección de las parcelas, que son criterios técnicos nada más y como se va a hacer luego la recolección, que ahí es donde realmente dudan. Una vez tenemos todas las solicitudes visitamos parcela por parcela", cuenta Fernández.

Posteriormente se coge una muestra para comprobar que no tiene estrés hídrico ni plagas. "Luego también vamos mirando el peso medio al calibre porque al final en un temprano lo que tienes que poner en valor es su perfil sensorial, que es lo que lo puede distinguir entre unos aceites tempranos de otros", analiza la responsable de calidad.

A partir de ese momento, los técnicos hacen un seguimiento hasta el día en que se hace la elaboración de temprano, donde comprueban la maduración, el crecimiento o el calibre y se van descartando parcelas y agricultores. Una vez que ya se hace la selección, cada 10 días aproximadamente se hace otra toma de muestra donde se vuelven a tomar las mismas medidas de seguimiento. Y en este proceso hay parcelas que también pueden caer por la mosca del olivo o la falta de agua que sufra el árbol.

“Es muy sacrificado”

“Te llena hacer esto cuando ves que es un producto que al paladar te llena y es exquisito. Aunque hay que sudar mucho porque es muy sacrificado. Ahora la aceituna está bastante dura, cuesta más cogerla, suele caer la mitad en comparación de cuando es su momento idóneo”, afirma Galiano, que lleva unos cuantos viajes hechos a la almazara.

Si es cierto que este aceite tiene un precio más elevado, el presidente de la cooperativa San Isidro, Pascual Moreno, asegura que la iniciativa de prepararse para el Prólogo nace más del deseo de colaborar y aportar a este aceite temprano. “El precio de este y el convencional este año está prácticamente igual, por lo que no es una motivación y cuentan con los inconvenientes de preparar todo antes de la campaña con la movilización de trabajadores”, afirma Moreno, quien añade que esta temporada de temprano ha conseguido traer muchos más kilos.