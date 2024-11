"Será la primera mina de agua visitable de Andalucía": Torreperogil lo prepara todo para 2025

Torreperogil/Fue la caída de una losa en el municipio de Torreperogil en 2009 lo que dio a luz en la inmensa oscuridad de otro mundo subterráneo, un trazado de túneles y galerías de la época romana que recorrían metros abajo el suelo de las casas de los vecinos del municipio de poco más de 7.000 habitantes. Ante la enorme curiosidad que despertó entre los vecinos y en el Ayuntamiento, el alcalde decidió llamar al Grupo de Espeleología de Villacarrillo.

Ellos fueron los primeros en adentrarse y descubrir lo que se conoce y se constata como minas de agua y que se dividen en cuatro (dos de ellas se siguen estudiando). Tras un parón de años, otra vez con este mundo oculto, en 2021, el Consistorio definitivamente decidió investigar al completo este lugar y contó para ello con la Asociación Andaluza de Espeleología Subterránea (AAES), que consiguió confirmar que la construcción de estas minas se remonta a los tiempos romanos. El fin es hacer, al menos una de ellas, visitable y resultaría la primera mina de agua de Andalucía, incluso de España, en ser visible al público, según Javi Gutiérrez, miembro de la AAES.

El teniente alcalde de Torreperogil y arqueólogo, Paco Torres, adelantó a este medio que una de ellas, la de Santa María, se podrá visitar a finales de este 2024, aunque seguramente esto no podrá ser así, tal y como explicó recientemente el alcalde del municipio, José Ruiz a este medio. En mayo de este año se encontraba en fase de redacción de dos proyectos: habilitar un acceso a la de Santa María y la redacción de un proyecto para habilitar un edificio próximo que sirva como recepción de los visitantes para equiparlos con cascos, botas y luz y como centro de interpretación con imágenes, vídeos e información histórica.

Las obras de acceso comenzaron este verano, pero debido a la solicitud de un informe de la Junta de Andalucía los trabajos se ralentizaron. "Tuvimos que hacer una intervención de urgencia, estuvo un arqueólogo, estuvieron haciendo una excavación, recogida de material y de documentación y eso es lo que se presentó. La Junta nos dio el visto bueno y el proyecto quedó concluido", explica el primer teniente de alcalde, Juan Francisco Torres.

Refugio antiaéreo

Se ha decidido abrir la mina de Santa María al público, ya que es la que mejor acceso tiene. Aunque se trata de la más corta, queda reflejado el paso de la historia en su interior. Javi Gutiérrez, miembro de la AAES, la describe como la más interesante: "Es una cosa un poco atípica porque además de una mina de agua, ha sido utilizada posteriormente como cantera de arcilla y nos dijo el Ayuntamiento, preguntando a los vecinos, que en la Guerra Civil sirvió como refugio antiaéreo. En su interior guarda obras relativamente modernas, con refuerzo de ladrillos de hace aproximadamente 150 años", cuenta el espeleólogo.

Esta mina, de alrededor de 800 metros, cuenta con varios niveles, la mina de agua propiamente dicha conduce por debajo, pero en la parte superior tenía salidas a la calle, no se trata de la "típica" mina que cuenta sólo con una galería, tiene salas superiores y una estructura diferente.

Se ha realizado una primera actuación de cimentación para poder anclar la estructura de escaleras que permita bajar a la mina y en ese punto se encuentra ahora mismo, pues se está construyendo la estructura metálica que permita el acceso. "Ayer empezaron a poner los primeros postes metálicos para esa escalera", afirma el primer teniente.

Con respecto al centro de interpretación, el alcalde de Torreperogil adelanta que la semana que viene saldrá a licitación para poder realizar las obras. El edificio, que se sitúa junto a la entrada de la mina, está disponible, solo habría que adecuar el interior. Cuenta con tres plantas y un espacio de unos 150 metros cuadrados aproximadamente, la primera planta será la oficina de turismo y el centro se desarrollará entre la planta primera y segunda.

"Queremos explicar qué es lo que se van a encontrar los visitantes dentro de la mina, el origen, antecedentes históricos y pretendemos también que sea una zona de recreación de la mina porque habrá personas que no puedan acceder para que sea un centro también de conocimiento", explica José Ruiz.

Se cuenta con un presupuesto para el centro de interpretación de una inversión de 230.000 euros y para el acceso y adecuación unos 40.000 euros que provienen de las arcas municipales. "El acceso queremos que se quede terminado antes de final de año a principios del mes que viene. Y la obra del centro de interpretación hasta que no se haga la adjudicación no sabemos el plazo aún", expresa el alcalde. Sobre las visitas aún no está decidido si se realizarán algunas antes de que finalice el centro de interpretación.

El conjunto del acceso y el centro de interpretación para hacer las visitas de manera regular esperan que quede concluido en el segundo trimestre de 2025. "Intentaremos para verano y que se puedan hacer las visitas de manera estable, que no quita que una vez esté el acceso hecho se puedan organizar algunas visitas, pero de forma permanente hasta que no esté el centro terminado", cuenta el José Ruiz.

El pasado romano de Torreperogil

Los primeros en descubrir este tesoro histórico fueron los vecinos del pueblo próximo a Torreperogil, Villacarrillo. La baldosa que tapaba el pozo había caído a una gran profundidad de un lugar desconocido y que destaparía el pasado romano de Torreperogil. Así, en cuanto los espeleólogos vecinos recibieron la llamada, movidos por su afán explorador, se situaron en la calle dónde estaba la apertura, ataron sus cuerdas a una verja de una casa asegurándolas también con un vehículo y comenzaron un descenso de aproximadamente 15 metros. El primero en bajar por aquella estrecha cavidad fue Toni Pérez, ingeniero técnico de minas y espeleólogo, que tras llegar a una considerable profundidad comprobó que era necesario el uso de neoprenos.

Lo que vieron allí, ataviados con sus neoprenos, cuerdas, luces en la oscuridad y el silencio bajo las calles de Torreperogil, fue mucho más de lo que podían imaginar. “Algunas galerías eran espectaculares de grandes, eran inmensas, con una red de comunicaciones con el exterior, con pozos, incluso con zonas donde constaba que en su día había iluminación, las que utilizaron los que excavaron la mina. O sea, que había ese nacimiento, digamos, histórico-cultural muy importante y así lo hicimos llegar al alcalde en su día”, cuenta Toni para este periódico.

En 2022 el Ayuntamiento por fin dio el paso de realizar una profunda investigación, llegar hasta el final de los pasadizos que recorren las viviendas de los perogilenses y darle valor histórico si así resultaba. Entonces, se pusieron manos a la obra y descubrieron que al menos hay cuatro minas de agua en el municipio: dos que se están estudiando (Las Navas y Santa María), dos localizadas que se encuentran por explorar e intuyen que bajo el término de Torreperogil debe de haber más.

Datan del siglo I d.C

Los primeros resultados de la investigación confirmaron lo que en primer momento se dedujo, las minas de agua databan del siglo I d. C. debido a las técnicas constructivas romanas empleadas y que habían comprobado en otras similares o por las oquedades que hacían los romanos en las paredes para colocar lucernas de aceite y trabajar.

La ilusión de todos los vecinos vibra en Torreperogil y así lo perciben el equipo que continúa realizando la investigación allí de forma regular en el resto de minas. Cada uno de ellos ofrece su casa por si pudiera colaborar en el descubrimiento de nuevas galerías o en la investigación, gracias a los pozos que se ubiquen en el interior de sus viviendas. El pueblo entero está volcado por dar luz a su pasado romano desde las oscuras profundidades de sus hogares dónde la vida discurre en forma agua. "Los vecinos están deseando acceder y poner en valor estas minas ya que también podría ser un revulsivo turístico para Torreperogil", expresó, el concejal de Patrimonio Histórico, Francisco Torres.

Así, el Ayuntamiento espera que favorezca el turismo ya que desde el primer momento que la noticia vio la luz suscitó un gran interés no solo por parte del pueblo, también a nivel nacional y de grupos que realizan este tipo de turismo. "Tenemos pendiente hacer también el plan de visitas", afirma, Juan Francisco Torres.