Estos son los 11 municipios de Jaén que recibirán casi medio millón de euros por la DANA del año pasado

A finales de octubre y principios de noviembre del año pasado, como ocurrió en muchos puntos de España, especialmente en la Comunidad Valenciana, la provincia de Jaén también recibió intensas lluvias y tormentas como consecuencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) que provocó daños en infraestructuras, caminos y redes de servicios básicos.

Tras la evaluación de los efectos del temporal, el Gobierno de España ha aprobado una subvención de 442.522 euros para once municipios jiennenses, destinada a reparar los daños ocasionados por este episodio meteorológico extremo. Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que asigna estas ayudas a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Los ayuntamientos beneficiarios y las cuantías asignadas son: Larva (10.812 euros), Higuera de Calatrava (42.988), Huesa (20.025), Chilluévar (72.774), Cazalilla (20.125), Ibros (17.000), Marmolejo (48.338), Villanueva de la Reina (96.660), Lahiguera (96.630, dos proyectos), Hinojares (9.377) y Lupión (7.790).

Estas ayudas cubrirán hasta el 50% del coste de las obras para reparar caminos, redes de saneamiento y abastecimiento, instalaciones deportivas, alumbrado, dependencias municipales y otras infraestructuras esenciales para el funcionamiento de los servicios locales. La gestión se realiza a través de la Diputación Provincial de Jaén, mientras que los ayuntamientos ejecutarán los proyectos siguiendo los plazos y condiciones establecidos por el Ministerio.

Fernández destacó que estas subvenciones reflejan “el compromiso del Gobierno de España con los municipios jiennenses, garantizando apoyo para restablecer las infraestructuras y recuperar la normalidad tras fenómenos meteorológicos extremos”. Asimismo, subrayó la colaboración institucional entre Estado, Diputación y ayuntamientos para evaluar daños y priorizar actuaciones con rapidez y eficacia.

Las ayudas se enmarcan en la Orden HAP/196/2015, que regula la ejecución de obras de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales.

Municipios donde cayó más agua por la DANA

Los avisos fueron por anegaciones de viviendas, bajos, sótanos, garajes, así como a derrumbamientos y caídas de ramas y árboles y desplazamiento de mobiliario urbano, además de solicitudes de ayuda por vehículos atascados e incidencias de tráfico por balsas de agua en la calzada. La última alerta fue en la madrugada del 30 por un aviso hidrológico emitido por el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que comunicaba nivel amarillo en el río Guadiana menor en el término municipal de Jaén, con tendencia creciente.

Los municipios que más agua recogieron del 27 al 28 de octubre fueron: Begíjar, Mancha Real, Quesada, Cambil, Larva, Siles, Pozo Alcón, Cazorla, Higuera de Calatrava, La Guardia o Cabra del Santo Cristo. En Jaén capital las principales incidencias se dieron en la JA-3200, donde se han registrado desprendimientos, y en la JA-3303 que resultó anegada, además de la acumulación de balsas de agua en la ciudad. Además, los bomberos de la capital tuvieron que rescatar a dos personas que han quedado atrapadas en su vehículo en La Manseguilla y que esperaron a ser evacuados sobre el techo del turismo. A las 18:06 horas bomberos realizó el rescate con éxito y el vehículo es retirado.

Por otro lado, se registraron incidencias en Espeluy en la A-6075 y en la A-311 a su paso por Torredelcampo, además de una avenida anegada en Fuerte del Rey. También se dio alerta por acumulación de agua en la A-4 a su paso por Andújar. En Jódar se alertó por viviendas a las que estaba entrando el agua, así como en Marmolejo. También se vieron afectadas las carreteras: A-326 km 9 en Pozo Alcón con la vía obstruida por desprendimiento de ladera y A-6204 km 16 en Santo Tomé, por inundación de la vía.