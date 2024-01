Spider Jaén, el nuevo ‘héroe’ de la ciudad: “Quiero que vuelva el tranvía y al Real Jaén en Primera”

Imagínense que están estudiando en una biblioteca para sus exámenes y que de repente a su lado aparece Spiderman. Pero no uno cualquier no, uno made in Jaén: de color morado y con el escudo del Real Jaén en el pecho y en la espalda. Eso es lo que les ocurrió a decenas de estudiantes este jueves en la Universidad de Jaén, que presenciaron la primera aparición en público de Spider Jaén, el nuevo ‘héroe’ de la ciudad, tal y como él se autodenomina.

Sus primeras palabras han sido para Jaén Hoy y en ellas explica que el diseño del traje lo ha hecho él mismo a mano y que en todo momento quería que se viese reflejado Jaén, ciudad de la que es natal. Su lugar de residencia y su edad, entre 18 y 23 años, son los únicos datos sobre su vida personal que facilita pues explica que, por el momento, prefiere mantenerse en el anonimato.

“Estaba con unos amigos y dijimos de ir un día disfrazados a la biblioteca. Luego pensé que ya había habido muchos Spiderman en Jaén y se me ocurrió hacerlo más de Jaén. Pensé que Jaén necesitaba un héroe”, confiesa desde un sofá de la Redacción, con su traje enfundado y reconociendo que es seguidor del equipo lagarto. De hecho sus dos únicos objetivos son los siguientes: “Que el tranvía de Jaén vuelva a estar en marcha y que el Real Jaén suba a Primera División”.

Para conseguirlo, y de paso provocar algunas risas entre sus convecinos, hará una serie de apariciones en público por sorpresa, “sobreexplotarlo mucho”, pues todo esto lo hace “por amor al arte”. “Lo hago porque me gusta y por diversión. Sólo sabían lo que iba a hacer mis amigos y mi familia y todos se rieron mucho y me han ayudado”, aclara. Y es que afirma que Spider Jaén siempre irá acompañado de algún amigo y en esta misma entrevista lo acompaña otro chico de su edad.

Son sus amigos los que le han ido asesorando mientras confeccionaba su traje de superhéroe y también le aconsejan sobre redes sociales, que es donde se está dando a conocer. Sobre todo en su perfil de Instagram, donde en un sólo día ha conseguido cientos de seguidores. “En la biblioteca mucha gente me pidió fotos y yo les pedía que me siguiesen en Instagram”, añade al respecto. Pero por más fotos que le echan su anonimato se mantiene. “Hay mucha gente que me conoce, que ha seguido a la cuenta de Spider Jaén y que todavía no saben que soy yo”, desvela entre risas.