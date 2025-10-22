Tensión en el centro de Jaén por una pelea multitudinaria entre dos familias: un policía local resultó herido

El sonido de las sirenas avisó de que estaba ocurriendo algo grave. Momentos de mucha tensión los que se vivieron esta mañana en el centro de Jaén capital. Tal y como pudo presenciar Jaén Hoy en directo, un enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana, a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, destacó el caos en la avenida Ejército Español.

Tal y como apuntan testigos presenciales a esta Redacción, en mitad de la reyerta entre los miembros de una y otra familia, un varón hizo uso de bote de gas pimienta, que acabó afectando a un agente de la Policía Local de Jaén. Un amplio despliegue policial, en el que llegaron a participar varias decenas de agentes de la Policía Nacional, Local e incluso de la Guardia Civil, consiguió separar a las dos familias, que seguían increpándose desde la distancia.

Atención sanitaria

Mientras tantos los servicios sanitarios atendieron tanto al agente que resultó herido como a un joven que también fue acompañado por los médicos, con signos evidentes de irritación en la zona de los ojos.

Un cordón formado por agentes de los distintos cuerpos logró retener a una de las familias a las puertas del cuartel de la Guardia Civil y ha desalojado a sus miembros de la zona. Los integrantes de la familia contraria permanecieron escoltados a las puertas del Juzgado y a la espera de que se marcharan sus rivales para poder salir de allí con seguridad.

Fuentes cercanas confirman a esta Redacción que se produjo al menos la detención de una persona, aunque la Policía Nacional, que es la que se ha hecho cargo de la investigación, todavía se encuentra tratando de dilucidar con claridad lo ocurrido.

Para acordonar la zona fue necesario que la Policía Local cortase el tráfico que accedía a estas calles, desde la plaza de las Batallas en sentido Ejército Español y el mismo sentido descendente de esta vía. También la calle Carmelo Torres hubo cortes de tráfico hasta que fue posible la circulación segura.

Según fuentes jurídicas consultadas por Jaén Hoy, la citación judicial a la que acudió una de las familias estaba relacionada con el cumplimiento de una orden de alejamiento.