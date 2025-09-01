Las tumbas islámicas que dormían bajo un pueblo de Jaén y que aparecieron durante unas obras

Los arqueólogos tenían la sospecha de que en el subsuelo de la localidad jiennense de Navas de San Juan se esconde un patrimonio todavía por descubrir. Ahora esas sospechas se han convertido en certezas después de que las obras para la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) haya sacado a la luz una serie de enterramientos humanos que los expertos han datado entre los siglos VIII y X.

Manuel Serrano Araque es el director de la intervención arqueológica, encargada por la Junta de Andalucía para que en el transcurso de las obras no se dañase patrimonio alguno. Fue con la llegada a los trabajos a la calle Úbeda del municipio navero cuando aparecieron los restos. “No se sabía que estaban ahí. Sabíamos que era la zona más sensible de la obra porque está cerca de antiguos núcleos de población, cerca de un castillo que ya no existe. Al llegar allí salieron unas losas y unos huesos, y hemos estado estudiándolos entre junio y agosto”, cuenta para Jaén Hoy el responsable de la intervención.

Trabajos para sacar los restos a la luz.

Una vez que activaron el protocolo de protección del patrimonio, comenzaron las excavaciones en los 35 metros cuadrados por los que había de pasar la instalación y así se pudo descubrir en esta pequeña porción de terreno hasta siete enterramientos. “Tres de ellos son de adultos y cuatro de niños. No estaban en una posición precisa y al principio tuvimos algunas dudas sobre su origen, pero después de estudiar bien los huesos y de las mediciones podemos decir que son medievales andalusíes, islámicos, de entre los siglos VIII y X”, detalla el arqueólogo.

Se trata de tumbas de construcción simple sobre el terreno (sin ataúd ni sarcófago) y cubiertas con losas de piedra y pizarra que en algunos casos se han perdido por tareas agrícolas posteriores. “No tienen ajuar porque la cultura islámica prohíbe que se haga ostentación de riquezas en las tumbas. Cuando analicemos los esqueletos ya podremos saber si eran hombres o mujeres o la edad de los niños”, concreta Manuel Serrano sobre unos restos que ya reposan en el Museo Provincial de Jaén, tras ser estudiados y catalogados.

Uno de los enterramientos hallados.

Según apuntan desde la intervención, todos los datos aportados han permitido hacer una primera caracterización del tipo de ritual funerario, estableciendo como principal hipótesis la existencia de una necrópolis medieval musulmana, quizá de la primera etapa de islamización de Al-Ándalus. Apuntan además que este cementerio podría estar relacionado con las alquerías y al castillo (hisn) medieval andalusí que posteriormente fue remodelado por los cristianos a partir del siglo XIII.

Una zona por descubrir

Serrano aclara que sólo se ha excavado una franja de una zona en la que están convencidos de que existen o existían otros restos que fueron tapados por construcciones anteriores. De hecho ya existían en la rumorología de este municipio el que cuando se levantaron las casas aledañas aparecieron restos humanos. “La necrópolis ocupa más espacio, pero no podemos saber cuánto”, matiza el arqueólogo, quien añade en su argumento que la zona de Navas de San Juan fue una con mucha actividad en la época del califato de Córdoba, pues hubo revueltas contra el poder establecido que tuvieron que ser sofocadas por los regentes cordobeses y, posteriormente, con la llegada de Fernando el Católico, pasó a ser una zona de frontera.

Sin retraso para la obra

Aclaran también desde la intervención arqueológica que esta excavación no ha supuesto retraso alguno para la construcción de la nueva EDAR, pues al tener varios frentes abiertos en la obra, los trabajos se han detenido en la zona donde han aparecido los restos pero los esfuerzos se han concentrado en avanzar en aquellas zonas donde sí se podía trabajar sin poner en riesgo patrimonio alguno.

Lo que sí defiende Manuel Serrano es que esta intervención ha servido para “abrir el debate del patrimonio histórico en el municipio”. “Es la primera excavación arqueológica sistemática que se hace en Navas de San Juan, en su casco histórico- Si se excavara cerca del castillo habría muchos resultados”, vaticina sobre una posibilidad compleja, pues en la mayoría del terreno se ha edificado.

Manuel Serrano Araque ha contado en su equipo para esta intervención con los arqueólogos Juan Peña, Pedro Rus y José Villanueva.