Las universidades de Jaén, Granada y Liverpool crean un mecanismo para los camiones que ahorra en combustible

Un equipo de investigación de las universidades de Jaén, Granada y Liverpool ha verificado la eficacia de unos accesorios para camiones que podrían reducir el consumo de diésel al bajar la oposición al viento que se produce en carretera.

El sistema, que consiste en unos alerones flexibles colocados en la parte trasera del vehículo, reduce en un diez por ciento la resistencia aerodinámica o arrastre del camión en movimiento, lo que se traduce en un mayor ahorro de combustible y una reducción considerable en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Según se ha indicado desde la Fundación Descubre, los vehículos de grandes dimensiones dedicados al transporte de mercancías suelen tener formas prismáticas rígidas debido a que se persigue la mayor capacidad posible. Por ello, tienen muy limitadas las posibilidades en el diseño de su estructura para hacerlos más aerodinámicos. Esto repercute directamente en el consumo de combustible, ya que la resistencia al viento es mayor en prismas marcados que en formas ya habituales de otros vehículos convencionales, más redondeadas y suaves.

Sin embargo, la estructura puede hacerse más aerodinámica con la colocación de accesorios que minimicen el impacto del aire. Así, en el artículo 'Experimental study on the effect of adaptive flaps on the aerodynamics of an Ahmed body', publicado en la revista Physical Review Fluids, los expertos proponen la colocación de unas alerones con bisagras móviles y flexibles en la parte trasera de los camiones que consiguen regular el flujo de viento alrededor del prisma, reduciendo su resistencia aerodinámica hasta un diez por ciento, lo que podría suponer hasta un tres por ciento menos en el consumo de combustible.

Fases de pruebas en circuito real

Los investigadores han verificado sus hipótesis mediante la simulación numérica y posteriormente, en túneles de viento, tanto de escala de laboratorio como industrial. "Actualmente, estamos en la fase de pruebas en circuito real, pero todo indica que los resultados serán igual de optimistas que los realizados en los ensayos previos", ha indicado el investigador de la Universidad de Jaén José Ignacio Jiménez González, responsable del proyecto y autor del artículo.

Así, el estudio podría influir en el diseño de camiones más eficientes desde el punto de vista aerodinámico, lo que conlleva una reducción en el consumo energético de los mismos y además, una mejora en la estabilidad y el rendimiento en carretera de estos vehículos de carga pesada.

Hoy en día es habitual encontrar camiones con viseras o faldones que cumplen esta misma función: reducir el impacto del viento para mejorar las capacidades de conducción y disminuir el consumo de combustible.

Las bisagras se adaptan de manera automática

Los expertos dan un paso más al diseñar un accesorio eficaz con este objetivo pero que además se adapta de manera automática a las condiciones de viento en cada momento. Es decir, las bisagras con las que se articulan los alerones se abren o se cierran en función de la velocidad y el viento para regular las corrientes de aire que se producen en la parte trasera del camión, conocido como estela turbulenta.

El prototipo de los alerones fabricado para ensayos en escala real está construido con fibra de vidrio, un material resistente y flexible que evita posibles vibraciones que podrían perjudicar la conducción. Al mismo tiempo, la colocación de bisagras rotatorias otorga la capacidad de adaptación al viento logrando una aerodinámica más ajustada a cada circunstancia concreta.

De esta manera, los investigadores han analizado previamente en túnel de viento todas las características en el comportamiento de los alerones mediante sensores que miden el coeficiente de arrastre comparándolo con el mismo vehículo en similares circunstancias sin los accesorios. También han evaluado el consumo de combustible asociado a la reducción de la resistencia en ambos casos.