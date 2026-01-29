Vecinos de Los Puentes, en Jaén, desalojados tras la crecida del río: “Cuando entras a la casa y ves como está, se pasa mal”

Así fue el rescate de los Bomberos de Jaén de un vecino y su perro de Los Puentes

Jaén vivió ayer momentos de tensión cuando decenas de vecinos de la zona de Los Puentes tuvieron que abandonar sus viviendas y algunas rescatadas debido al desbordamiento del río. La borrasca Kristin azotó con fuerza la provincia, donde se había decretado la alerta amarilla y naranja, dejando numerosas escenas de evacuación y rescates de familias con sus hogares inavitables.

Miguel Hernández, residente del Puente de la Sierra, donde algunas casas quedaron inundadas, relató a Jaén Hoy: “Los vecinos están muy preocupados. Ha habido rescates, gracias a dios la gente ha salido ilesa. Hay mucho desastre por todos sitios y barro; dentro de las casas el agua alcanzó un metro o dos de altura. Hay gente que lo ha perdido casi todo. Pedimos ayuda a los vecinos de Jaén porque tenemos todo fatal”. Hernández destacó además que la asociación de Puente de la Sierra permanecerá abierta para apoyar a los afectados durante el viernes y el sábado.

Actuación de Bomberos de Jaén y Guardia Civil en Los Puentes.

Otra de las afectadas, Gema, rescatada por Bomberos y Guardia Civil, describió la rapidez con la que el agua invadió su casa: “Ya estamos más tranquilos, pero poco a poco, porque cuando entras y ves lo que hay en la casa, como ha quedado todo se pasa mal. Esto no nos lo esperábamos, el río está a 150 metros y de repente todo se llenó en cuestión de minutos”.

El Ayuntamiento de Jaén, mediante un comunicado emitido ayer por la tarde, confirmó que mantiene la obligación de desalojo para las viviendas que puedan verse afectadas por la crecida en un área muy delimitada desde el límite del Puente Jontoya hasta Los Cañones en el Puente de la Sierra. El alcalde Julio Millán explicó que la decisión se tomó “a la vista de la evolución de la situación atmosférica e hidrológica de las últimas horas y atendiendo siempre al principio de prudencia que ha de regir la actuación de la Administración Pública en situaciones de emergencia”.

Actuación de Bomberos de Jaén y Guardia Civil en Los Puentes.

El decreto del alcalde mantiene vigente la orden de desalojo en el tramo más afectado, mientras que se levanta para otras zonas como Puente Jontoya, Puente Nuevo y Pago Pozuela, aunque las autoridades recomiendan mantener medidas de seguridad. Durante la emergencia, Policía Local y Guardia Civil han desplegado un dispositivo especial para controlar accesos y vigilar la zona.

A pesar de la alarma, la mayoría de las viviendas evacuadas correspondían a segundas residencias, y solo 12 personas fueron desalojadas de manera efectiva por Bomberos Jaén, que podían ubicarse en el Centro de Transeúntes. El alcalde tiene previsto ofrecer este jueves una rueda de prensa con los datos concretos recopilados por el Cecopal y reunirse con representantes vecinales de las áreas afectadas.

Rescate de Bomberos de Jaén en Los Puentes.

343 incidencias en dos días

Jaén ha sido una de las provincias más afectadas por las borrascas Kristin y Joseph que han azotado Andalucía en los últimos días, con un total de 343 incidencias registradas entre la jornada del martes y la de este miércoles, según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. La mayoría de los incidentes han sido principalmente relacionados con la caída de árboles, anegaciones de viviendas, desbordamientos de ríos y elementos del mobiliario urbano, y solo se ha registrado una herida por la caída de un árbol.

Durante la rueda de prensa previa a la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, Sanz destacó que, aunque la evolución meteorológica de este miércoles ha mostrado una incidencia menor en viento y lluvia, la situación sigue siendo de riesgo. “Estamos todavía ante una situación de riesgo y no podemos bajar la guardia”, subrayó el consejero, quien pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por zonas arboladas o cercanas a obras, cornisas y mobiliario urbano que pueda desprenderse.

El responsable de Emergencias recordó que, aunque los niveles de los ríos han comenzado a descender en la mayoría de los puntos de la provincia, “las lluvias persistentes y acumuladas mantienen todavía altos los cauces en muchos lugares”. Por este motivo, las autoridades continúan vigilando de forma estrecha la situación hidrológica en toda la provincia y en Andalucía.