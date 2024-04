El centro de cría de quebrantahuesos de Cazorla bate récord de nacimientos de pollos

Hay un lugar en Jaén donde nace la vida salvaje como en ningún otro sitio del mundo. Rodeado de un inmensa frondosidad de árboles en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, se encuentra un edificio en el que los cascarones de huevos blancos se abren cada año asomando un pico diminuto y un cuerpo rosado, que pronto desplegará unas majestuosas alas surcando los cielos de España. Ese lugar y esas criaturas son el Centro de Cría de Guadalentín, líder en Europa de cría y reintroducción de quebrantahuesos (gypaetus barbatusen) en cautividad, que continúa en peligro de extinción.

Este ave desapareció casi por completo en los años 80 en todo el territorio europeo y gracias Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) y varias generaciones de un grupo de personas en Cazorla lograron que el quebrantahuesos volviera a la rica biodiversidad de Jaén. Y no sólo eso, si no también que Cazorla, sea el lugar donde más nacen estos pollos. Tanto que este año se ha batido récord desde que hace casi 30 años se pusiera en marcha, según adelanta la delegada territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara, a este medio. "Este año tenemos 11 nacimientos de los 12 huevos reproducidos por seis parejas", apunta. El primero se produjo el 2 de febrero.

El récord anterior se batió en 2021 con diez nacimientos de pollos. Desde 2002 han naciendo un total de 138 pollos y de estos nacimientos han sobrevivido en el medio 127, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. Puesto que, sobre todo al inicio, el quebrantahuesos se tiene que adaptar al medio y enfrentarse a otros depredadores.

"Los resultados son cada vez más buenos y óptimos, pero el objetivo ya no es tanto en que haya una reintroducción, si no que sea autónomo. Los resultados de quebrantahuesos en libertad desde el año pasado, es que se han constituido en libertad 9 parejas y ahora tenemos constancia de dos pollos y estamos por confirmar más", expresa la delegada.

Esto es posible gracias al proyecto de reintroducción que se puso en marcha hace 30 años con estudios de viabilidad, la puesta en marcha del programa de cría en cautividad, el trabajo en la eliminación de las causas que llevaron a la especie a su desaparición y a la elección de los territorios donde se realizarían las liberaciones.

90 ejemplares liberados

Hasta la fecha se han liberado en Andalucía más de 90 ejemplares de esta especie, más 13 que han nacido en los territorios que la especie ha ido ocupando en las sierras jiennenses. Esta tarea de liberación se realiza a los 90 días de vida del quebrantahuesos, tienen un tamaño casi definitivo, todas las plumas desarrolladas y se alimentan de manera autónoma. Entonces, se pasa a la siguiente fase con el nombre de 'hacking', la reintroducción en campo. Una tarea que realiza el coordinador de esta fase, Enrique Ávila, además del seguimiento de la especie. Este periodo de suelta suele coincidir de mayo a julio.

"Los introducimos en una serie de cuevas que hemos preparado antes para que se parezca más a un nido en libertad, que está en mitad de las paredes. Cuando pasa aproximadamente un mes comienzan a realizar sus primeros vuelos y procedemos a ponerle comida en los alrededores para que ellos puedan desarrollar sus capacidades", expresa a este medio Ávila.

Aunque Jaén sea líder en reproducción de quebrantahuesos, no todos los que se liberan proceden del centro de Cazorla pues se formarían ejemplares muy similares genéticamente. Por lo que muchos pollos proceden de Austria, Chequia o Suiza. Se conforma un trabajo de colaboración con el resto de centros de países, y estos viajan hasta Suiza, Italia, Francia o también otros puntos dentro del territorio nacional.

El peligro del veneno y las balas de plomo para su conservación

Uno de los peligros a los que se sigue enfrentando el quebrantahuesos no proviene de la naturaleza, y es el veneno. El principal que se usa es Aldicarb y se emplea principalmente para controlar depredadores, tanto en la ganadería como en el sector cinegético. Cuando el animal se lo come, el veneno traspasa hasta los huesos y cuando mueren y los quebrantahuesos salen a "cazar" comen parte de este veneno. "Las aves necrófagas son especialmente sensible a estos cebos envenenados. Jaén también es puntera en la lucha contra el veneno y otros países lo toman como ejemplo", asegura Lara, quien añade que su uso es totalmente ilegal. "El dolor que le produce en los quebrantahuesos es impresionante", explica el coordinador de 'hacking'.

Otro problema para su conservación es la munición de plomo que emplean los cazadores, las balas dejan esquirlas en los cadáveres, ya que se trata de un metal pesado y cuando llegan los buitres e ingieren los restos les producen grandes daños. "Habría que ver las radiografías porque son increíbles. Un disparo en el estómago de un ciervo contamina por lo menos 40 centímetros del cadáver y cuando lo ingiere el quebrantahuesos. Es un problema de alimentación y llegan a tener unos niveles tan altos en sangre que han llegado a morir", apunta Ávila.

Cazorla y La Alfranca intercambian dos pollos de quebrantahuesos

La Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón, junto con dos fundaciones conservacionistas, llevaron a cabo a principios del mes un intercambio de pollos de quebrantahuesos con el objetivo de diversificar la genética de las poblaciones existentes en la península ibérica. El intercambio se ha dirigido desde la Vulture Conservation Foundation (VCF) y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

Así, por medio de este acuerdo de colaboración, dos ejemplares nacidos en el Centro de Cría de Guadalentín, gestionado por la VCF, han sido trasladados el centro de Cría en Aislamiento Humano de La Alfranca (Zaragoza), gestionado por la FCQ, desde donde dos pollos nacidos en sus instalaciones se han derivado al centro ubicado en Jaén.

De este modo, según se ha informado desde la FCQ, los ejemplares intercambiados este año serán criados respetivamente en el centro de cría de Guadalentín y en el de La Alfranca, y cuando cumplan con éxito su desarrollo, los jóvenes quebrantahuesos serán liberados en los proyectos de reintroducción que la VCF y la FCQ realizan en Andalucía, Sistema Central (Gredos) y Picos de Europa, asegurando así una mayor diversidad genética de la especie en la península Ibérica. Actualmente, el quebrantahuesos es una especia que está catalogada en peligro de extinción en Francia, Italia, Grecia, Andorra, Suiza y España.

Desde la VCF y la FCQ ven necesario continuar el trabajo a corto y medio plazo para consolidar las incipientes subpoblaciones periféricas ibéricas de la especie y favorecer su interconexión a través de corredores biológicos, que también las conecten con la población pirenaica. Se pretende así extender la lucha contra las principales amenazas que todavía afectan a la especie a nivel global, como son el uso ilegal de veneno, intoxicación por plomo, colisión y disponibilidad de comida.

En este sentido, a efectos de los especialistas, este intercambio de ejemplares es "un hecho inédito" para la conservación del quebrantahuesos en la península ibérica que subraya, tal y como explican en un comunicado "la importancia de la cooperación y el trabajo conjunto de las entidades participantes y las administraciones públicas".

En el Centro de Cría de Guadalentín trabajan cinco especialistas de manera continua y se encuentra en la zona de Nava de San Pedro (Cazorla) y gracias al entorno, las aves disfrutan de unas condiciones excelentes para la cría. El éxito de reproducción y reintroducción, destaca Lara, se debe también al equipo equipo humano que trabaja día a día con gran cuidado de estos animales. Se puede visitar desde principios de junio hasta finales de septiembre.