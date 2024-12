Jaén/Con mucho humor. Así ha decidido terminar más de uno el año antes de dar la bienvenida a 2025 con la catedral de Jaén como protagonista. El motivo no es otro que un fragmento de la película 'Der Untergang', conocida como 'El Hundimiento' en España, parodiado en unos subtítulos de lo más audaces. El vídeo, de autor desconocido, circula por las redes sociales como prólogo de lo que ocurriría si un führer sevillano terminase cediendo la retransmisión de las Campanadas a la ciudad de Jaén. "Que por no tener nada no tienen casi ni alcalde", bromea este Hitler caricaturizado.

La secuencia, de apenas cuatro minutos, no deja indiferente a nadie con toda una retahíla de estereotipos de uno y otro lado. Y aún cuando todo parece indicar un rechazo absoluto por parte del alemán, lo cierto es que el diálogo se recompone en cierta manera. "Aunque dicen que se tapea bien en Jaén...", apunta el personaje. Eso sí, no destripamos más la pieza para que cualquiera con curiosidad se lleve la sorpresa, igual así aparece su ingenioso autor.