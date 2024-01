Aprende a bailar los melenchones de Jaén con un taller gratuito por San Antón

No hay duda de que la mejor banda sonora para disfrutar de la Noche de San Antón en Jaén son los tradicionales melenchones. Por si todavía no has aprendido a bailarlos, todavía tienes puedes hacerlo para deslumbrar entre las lumbres de la ciudad. La Asociación de Coros y Danzas Lola Torres ha organizado para este sábado 13 de enero un taller gratuito. La actividad se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Plaza de Santa María, a los pies de la Catedral de Jaén, y no necesita de inscripción previa. No te quedes como espectador, únete a la diversión y aprende a bailar los melenchones de Jaén.

¿Qué son los melenchones?

Se conoce como melenchón a la canción y baile típico de las fiestas de San Antón en Jaén. Aunque su origen se remonta a un juego popular en toda España, esta expresión artística es exclusiva de Jaén y Zuheros, en la provincia de Córdoba, donde se baila durante el Carnaval.

Los melenchones son composiciones formadas por estrofas de cuatro versos, con posibilidad de intercalar otra estructura diferente como estribillo. Abordan temas cotidianos con un lenguaje sencillo, utilizando la ironía, la crítica y la picardía para divertir y entretener en eventos lúdicos o durante las labores colectivas.

Historia del melenchón

Se dice que esta tradición se remonta a los tiempos del Condestable de Castilla, Miguel Lucas de Nieva, también conocido como el Condestable Iranzo. En el servicio del Marqués de Villena, Juan Pacheco, Lucas de Iranzo desempeñó roles importantes y, como Alcaide de Jaén, contribuyó a la exaltación del culto a San Antón. Los cantos populares a modo de villancicos se consolidaron en el siglo XIX bajo la influencia de grupos ganaderos.

El melenchón más famoso

Aunque la lista de melenchones es interminable, la Asociación Lola Torres ha hecho un gran trabajo de recopilación y difusión de muchos de ellos, llevándolos a eventos con sus bailarinas vestidas de pastira, el traje típico, mientras que ellos van ataviados como chirris. Este es el melenchón más famoso que se canta en Jaén:

A la flor del romero,

romero verde,

si el romero se seca,

ya no florece.

Ya no florece,

ya ha florecido,

la vergüenza de los hombres

ya se ha perdido.

De las mujeres no digo nada,

que se van con los novios de madrugada.

Estas canciones y bailes populares se bailan alrededor de las lumbres de San Antón, dando un toque picante y humorístico a las relaciones amorosas y familiares. Ya sea para revivir las tradiciones ancestrales, aprender nuevos pasos de baile o simplemente disfrutar de una mañana animada, este taller de melenchones es la oportunidad perfecta para brillar en la noche más larga de la ciudad iluminada por las llamas.