Five Black Bullets estrena 'The Royale Lowborn' con un concierto gratuito

La banda jiennense de rock Five Black Bullets vuelve a la palestra con la presentación de su último trabajo discográfico, el EP ‘The Royale Lowborn’, y lo harán por todo lo alto, con una fiesta de entrada gratuita prevista para este jueves a las 21:30 horas en el Pub Rock States de Jaén, donde regalarán al público un concierto acústico con los temas de este nuevo lanzamiento.

Además de la actuación, durante toda la noche se celebrarán distintos sorteos de discos y camisetas de la banda, con ofertas especiales en la bebida a un precio reducido durante toda la fiesta.

Rock&roll en estado puro

Five Black Bullets comenzó su carrera discográfica con la salida del EP ‘Die!!’ en 2019, año en el que también vio la luz otro corta duración, ‘We Sold Our Soul’. Desde entonces, pero también desde mucho antes, se han dedicado a girar por distintos escenarios compartiendo su auténtico rock a la americana, con una decidida puesta en escena que no deja indiferente al público.

Nuevo disco

Este EP, The Royale Lowborn, lanzado en 2024, tiene un par de singles elegidos como carta de presentación. Concretamente se trata de las canciones ‘We Own The Night’ y ‘Ladies & Motherfuckers’. El trabajo consta de seis temas con media hora de puro rock&roll que te harán levantarte de la silla. Puedes escucharlo para ponerte en situación en este enlace.