Descubre la Luna, Júpiter y Saturno con la programación de diciembre en Cosmolarium

En el corazón del imponente Castillo de Hornos de Segura, se erige como faro de conocimiento el Cosmolarium, un increíble centro de divulgación de Astronomía. Durante el mes de diciembre, su programación especial de Navidad te ofrece una variada propuesta de actividades diseñadas para revelar los secretos del Universo a través de experiencias inolvidables. Un plan perfecto para disfrutar en familia y adentrar a los más pequeños en los misterios que esconde el cielo bajo el que vivimos.

Descubre las maravillas del cielo nocturno en Cosmolarium

Situado en el emblemático Castillo de Hornos de Segura, el Cosmolarium de Hornos es el único del mundo que se encuentra dentro de una fortaleza. Explora las maravillas del universo durante el mes de diciembre con las actividades ofertadas en tres días concretos: los sábados 16, 23 y 30 de diciembre. Consigue tus entradas en este enlace.

Las citas están establecidas para las 21:00 horas y la entrada individual tiene un precio de 20 euros para adultos y de 12 euros para menores de entre 3 y 11 años. Los grupos tienen un mínimo de cuatro personas y un máximo 25 asistentes, y la actividad, una duración de hora y media.

16 de diciembre: constelaciones y planetas

Descubre los misterios que esconden Júpiter y Saturno en el cielo nocturno de la Sierra de Segura. Acompañados por monitores expertos, explorarás las constelaciones y estrellas más brillantes de la noche. Observa Saturno y Júpiter, admira sus anillos y lunas a través de potentes telescopios. La actividad culmina con una fascinante observación del cielo nocturno.

23 de diciembre: la Luna, Júpiter y Saturno

En la víspera de Nochebuena, un buen plan puede ser ir al Cosmolarium de Hornos para conocer más acerca de tres grandes planetas conocidos por todos: la Luna, Júpiter y Saturno, gracias a los guías que te revelarán todos los secretos del firmamento.

30 de diciembre: descubre Júpiter

El planeta de los anillos será protagonista en la última cita navideña en el planetario. El 30 de diciembre, víspera de Nochevieja, podrás disfrutar de una observación a simple vista, donde monitores astronómicos te guiarán para reconocer estrellas, planetas y galaxias en el cielo nocturno. Además, tendrás la oportunidad de observar Júpiter con detalle y claridad a través de telescopios profesionales.

Información de interés

Entre los datos a tener en cuenta para tu experiencia planetaria, debes saber que la observación no incluye visita al castillo ni al planetario, pero puedes visitarlos durante la tarde con una entrada aparte. Por seguridad, no se recomienda la participación de niños menores de 3 años. Todas las actividades están sujetas a cambios por condiciones meteorológicas adversas o la no disponibilidad de un grupo mínimo de asistentes.