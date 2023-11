El Festival Alligator Rockin' vuelve a celebrarse en Jaén el próximo año

Grandes noticias para la cultura y la música en Jaén: la ciudad recuperará uno de sus festivales más insignes el próximo año con el regreso del Alligator Rockin'. Así lo ha confirmado el consistorio jiennense tras una reunión mantenida la pasada semana con los creadores del evento, la Asociación Rock Me Babe, dedicada a poner al alza la música rock y rockabilly con la programación de conciertos y este mítico festival del que ahora celebramos su vuelta.

Tras ser galardonado con el prestigioso premio a Mejor Festival en los IV Premios de la Música de Jaén, el Ayuntamiento, encabezado por la concejala de Cultura, María Espejo, ha decidido revivir esta experiencia que congrega a centenares de asistentes en el Paseo de las Bicicletas el Parque de la Concordia, antiguamente conocido como Parque de la Victoria.

Nueva vertiente didáctica para futuros melómanos

Desde el Patronato de Cultura se ha manifestado el compromiso de recuperar un festival que dejó huella en el pasado. La concejala María Espejo ha enfatizado la intención de presentar un formato renovado y actualizado, con elementos didácticos y educativos. Esta iniciativa busca llegar a un público más amplio, incluso involucrando a los colegios con propuestas que abarcan desde ópera y flamenco hasta el vibrante mundo del rock.

Por otro lado, el representante de la Asociación Rock Me Baby expresó su satisfacción tras la reunión. "Vamos a trabajar en un proyecto más amplio que incluirá aspectos didácticos para involucrar a toda la sociedad jienense, con un enfoque especial en la juventud a partir de los 10 años". Es evidente que el festival no solo será un evento musical, sino también una oportunidad para enriquecer culturalmente a todos sus asistentes, independientemente de la edad que tengan.

Un festival en la memoria de los jiennenses

El Festival Alligator Rockin' es uno de los eventos más queridos por el público de Jaén, pero también los visitantes que en cada edición han conseguido colgar el cartel de 'no hay habitaciones disponibles' en los principales hoteles de la ciudad. El consagrado evento dio sus primeros pasos en el año 2009 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los mejores festivales de música rock a nivel nacional e internacional. Con más de 50 bandas que han pisado su escenario, se ha convertido en una referencia para los amantes de la música en vivo.

Un hito memorable para el festival fue la llegada en 2012 de una figura internacional destacada del rockabilly de los años 50: el legendario solista holandés Junior Marvel. Desde entonces, el Alligator Rockin' ha acogido a bandas de renombre como The Mean Devils, los británicos The Blue Cats, Graham Fenton, Space Cadets y Restless, entre otros muchos.

La edición de 2024 promete llevar de nuevo a las calles de Jaén la magia del rock de una manera más intensa y participativa que nunca. La ciudad se prepara para vibrar con la energía de este festival que ha dejado una huella imborrable en la escena musical de Jaén. Y lo mejor de todo: la entrada es gratuita hasta completar aforo. Así que atentos a las novedades que llegarán en los próximos meses, cuando se anunciará con todo lujo de detalles el contenido de su cartel musical y didáctico, así como su fecha definitiva de celebración.