'Cómo el Grinch robó la Navidad' llega a San Felipe y El Bulevar con Animahist

La magia de la Navidad llega de la mano del Ayuntamiento de Jaén y sus concejalías de Juventud y Participación Ciudadana con el programa 'Teatro en tu Barrio' para llevar alegría navideña a los más pequeños de la ciudad a través de las asociaciones vecinales. Una de las paradas más esperadas es la representación teatralizada del clásico cuento 'Cómo el Grinch robó la Navidad', a cargo de la compañía Animahist.

La asociación de vecinos del polígono del Valle PASSO ha sido el escenario inaugural de este programa, que se extenderá hasta el 29 de diciembre. ‘Teatro en tu Barrio’ inició su recorrido el 15 de diciembre en el barrio de Santa Isabel y culminará sus presentaciones en el centro social del Bulevar.

Últimas actuaciones en Jaén

La pieza teatral 'Como el Grinch robó la Navidad', interpretada por Animahist, está diseñada para cautivar a toda la familia, con un enfoque especial en los más pequeños. El jueves 28 en sesión matinal a las 12:00 horas, el centro social de San Felipe será testigo de la actuación, seguido por el centro social del Bulevar el viernes 29 a la misma hora. Por la tarde, el jueves 28 este curioso personaje pasará por el Centro Cultural de Mancha Real. La entrada es libre hasta completar aforo.

El Grinch: un clásico de Navidad

El personaje del Grinch, creado por el Dr. Seuss, es un icono que ha perdurado a lo largo de las décadas. Su primera aparición se remonta al libro infantil '¡Cómo El Grinch robó la Navidad!' de 1957 y, desde entonces, ha dejado su huella en la cultura popular. En 1966, el Grinch dio el salto a la televisión con un especial del mismo nombre producido por MGM Animation/Visual Arts Studio y dirigido por Chuck Jones.

La demanda de más historias sobre el Grinch llevó a Seuss a escribir 'Halloween Is Grinch Night' en 1977, un especial de Halloween que también recibió elogios y premios. En 1982, Marvel produjo el corto 'The Grinch Grinches the Cat in the Hat', consolidando aún más la presencia del Grinch en el entretenimiento.

El Grinch se ha convertido en un símbolo de la Navidad, sirviendo como una parodia del consumismo desmedido asociado con la temporada. Su transformación de ser gruñón y centrado en sí mismo a abrazar el espíritu navideño lo convierte en un icono inspirador. Fuera del periodo navideño, el término Grinch" ha trascendido su origen para describir a aquellos que son gruñones o malhumorados en cualquier época del año. En esencia, el Grinch es mucho más que un personaje; es una lección atemporal sobre la importancia de la generosidad y el espíritu navideño.