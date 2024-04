El Joven Ballet Flamenco de Jaén se presenta al mundo con 'Yaián' en el Teatro Darymelia

El próximo sábado 13 de abril el Teatro Darymelia de Jaén acoge el estreno del espectáculo ‘Yaián’ de la mano del recientemente creado Joven Ballet Flamenco de Jaén, un proyecto de Rocío Escuela de Danza que tiene como principal objetivo poner en valor a los jóvenes artistas de Jaén y su provincia, cuya etapa formativa no ha terminado, de modo que se pueda sacar provecho a su enorme proyección en el panorama flamenco y de la danza española para compartir su talento con el público.

“A través de esta compañía se divulgará la cultura jiennense, popularizando aspectos quizás olvidados e incluso desconocidos para muchos”, afirma Rocío Martínez, al frente del espacio donde estos artistas buscan y encuentran su vocación sobre las tablas.

Y añade que “creemos que puede convertirse en una ventana por la que mirar y conocer mejor aspectos que nos representan y quizá en un futuro, en imagen de nuestra tierra de cara al exterior no solo de Andalucía, si no de España y por qué no de Europa”.

Sinopsis y elenco

A lo largo de todo el espectáculo se muestra un abanico amplio de palos flamenco gracias a la capacidad interpretativa y versatilidad del elenco, compuesto por los músicos Samuel Colmenero, a la guitarra; Antonio Mena, al cante; María Sierra Torres, a las palmas; junto a los bailarines y bailaores Alba Domínguez, Álvaro Cabrera, Elena Arévalo, Elena Garzón, Elena Linares, Elena Sánchez, Irene Judas, Lorena Lechuga, Lucas García y Sofía Algar.

Pasando por taranto, soleá por bulerías, alegrías, fandangos y el folklore de nuestra tierra reinterpretado por la directora, Rocío Martínez, y el guitarrista, Samuel Colmenero, el libreto está pensado para que los seguidores del flamenco, pero también el nuevo público del género salga del teatro con una sonrisa en la cara.

Entradas

Las entradas ya están a la venta a través de Eventick, al precio de 5 euros para socios de Rocío Escuela de Danza, y de 10 euros más gastos de gestión para el público en general. La cita es el sábado 13 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Darymelia de la capital.