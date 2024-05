Fun Lovin' Criminals: la banda que arrasó en los noventa llega al Café Teatro Central

Los estadounidenses Fun Lovin’ Criminals regresarán a nuestro país en este mes de mayo tras una larga ausencia de los escenarios. Ofrecerán cuatro exclusivos conciertos, siendo uno de ellos el próximo domingo día 12 de mayo en el Café Teatro Central.

De hecho, la de Baeza será única sala de Andalucía en la que actuarán. El resto de las ciudades que el trío de New York City han incluido en la gira española son Santander, Barcelona y Madrid. Las entradas ya están disponibles en venta online en www.nipopnijazz.com, con venta física solo en el propio Café Teatro Central.

El boom noventero

Fun Lovin’ Criminals saltó a la fama en 1996 con el inolvidable y reconocido single Scooby Snacks, perteneciente a uno de los debuts más celebrados de los 90’s, ‘Come Find Yourself’. Su estética cool y su original propuesta combinando hip hop, rock y soul les catapultó rápidamente a la fama.

Tres décadas después la banda sigue al pie del cañón gracias a álbumes tan potentes como ‘100% Colombian’, ‘Loco’ o el reciente ‘The Capistrano Sessions’, persistiendo con su característico y singular estilo que les ha permitido seguir ganando fans independientemente de géneros y generaciones.

Formación actual

La formación actual cuenta con el carismático miembro fundador Brian ‘Fast’ Leiser encargándose de la voz principal, además de bajo, teclados, trompeta y armónica, Frank Benbini a la batería y coros (en la banda desde 2003) y el guitarrista y vocalista Naim Cortazzi (ex Happy Mondays).

House of Dawn

Junto a ellos estarán, dando calor a la noche, House of Dawn. Fundado por músicos de trayectoria internacional, y con un sonido totalmente americano, House of Dawn es un proyecto único con tintes de rock sureño, postgrunge y metal, para amantes de bandas como Pearl Jam, Alice In Chains, Staind, Nickelback o Creed. Han girado por California, Francia y España, siendo de las poquísimas bandas españolas que han actuado en la mítica Whisky a Go Go de Hollywood, sala de donde salieron grandes estrellas como Metallica, Gun’s n Roses o Mötley Crüe entre muchos otros.