La Chica Charcos llega 'Con katiuskas y a lo loko' a Peal de Becerro

La Chica Charcos presenta en Peal de Becerro con un espectáculo musical en vivo, 'Con Katiuskas y a lo Loko', un show que mezcla las melodías de sus dos producciones 'Mi paraíso' y 'Un mamut en mi lavadora' para animar y divertir al público. La cita es este sábado 9 de febrero en el Teatro Rafael Alberti de Peal de Becerro a las 20:00 horas.

El espectáculo, apto para todas las edades, lleva el espíritu de libertad que caracteriza el trabajo de la compañía liderada por La Chica Charco. Consigue tus entradas anticipadas en giglon.com o en las oficinas centrales del Ayuntamiento de Peal de Becerro.

Unas katiuskas muy animadas

En el año 2015 se crea la banda La Chica Charcos and The Katiuskas Band, con la que a través de la música, el teatro y el humor llega a un público de todas las edades. De la unión de su compañía, La Chica Charcos y de una banda, The Katiuskas, resulta un nuevo espectáculo llevado a libro disco gracias a un crowfunding y a los dibujos de Guridi. Bajo el título ‘Un elefante en mi lavadora‘, la polifacética Patricia Charcos da voz a un repertorio de historias, poesía y cuentos verosímilmente o inverosímiles con los que pasar un rato muy divertido.

Patricia Charcos

Según reza su biografía, Patricia Charcos primero quiso ser mayor, después peluquera. Se acabó convirtiendo en actriz, después en clown y hoy día cuando le preguntan: “¿Profesión?” ella contesta: “¿creadora?” Después de pasar por las manos de Philipe Goulier, Eric de Bont, Antón Valén, Gabriel Chamé, Rodorín, Socorro Anadón, Jose Luís Sáiz entre muchos otros del mundo de la interpretación y del clown, trabajar para otras compañías (La Tirita de Teatro, Lulo producciones, T.I.T., El topo…) en el año 2011 crea su primer espectáculo propio, 'Rewind', con el que empieza su andadura como compañía propia y con el que recibe el Primer Premio de Jóvenes Artistas de Castilla – La Mancha.