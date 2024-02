Pepe Viyuela llega en febrero junto a otras funciones de Sala La Paca

Sala La Paca publica su programa de actuaciones en febrero, ofreciendo al público jiennense, como es costumbre, obras para adultos pero también una cuidada programación infantil, que este mes llega con un homenaje al famoso Principito. Pero además hay espacio para la risa con las 'Piezas Cómicas' de Tomás Afán, destacado autor jiennense, entre otras muchas propuestas.

Programación de teatro en Jaén

El El 16 de febrero tienes la oportunidad de reírte con las Piezas Cómicas que trae al escenario de La Paca Tomás Afán. Los amantes de la obra de Antoine de Saint-Exupéry tienen una cita el 18 de febrero con ‘Mi amigo el Principito’. El cuentacuentos teatralizado está dirigido a toda la familia, por lo que es una cita perfecta para disfrutar con los peques.

El 24 de febrero, sábado, la programación de Sala La Paca termina con ‘Los cuernos de Don Friolera’. La obra de Ramón del Valle Inclán cuenta con la dramaturgia y dirección de Luisa Hurtado y las interpretaciones en escena de Selma Sormegui, Juan Manuel Pérez y César Catalina.

Pepe Viyuela trae a Jaén su 'Encerrona'

El icónico actor Pepe Viyuela visita Jaén el próximo fin de semana del 9 y 10 de febrero con ‘Encerrona’, una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. Es un personaje engañado que entra allí porque le han dicho que ese es el camino y, de pronto, se encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él no viene a actuar, pero se ve obligado a ello. El terror que provocan las miradas de ese público lo lleva a querer escapar, a buscar una salida. Solamente hay una, pero hay “alguien invisible” que le impide escapar y le obliga a permanecer en el escenario, enfrentándose a esos ojos que no se apartan de él.

Durante una hora y media, como un bufón de corte arrojado al salón del trono, se ve obligado a actuar para el público que le observa. Está solo ante el peligro y sus únicos compañeros de travesía serán, a partir de ahora, una serie de objetos cotidianos con los que intenta salir del paso: una guitarra, una silla, una chaqueta, un periódico y una escalera. Con ellos como escudo, juega e improvisa, sufre y se divierte. Los objetos se transforman en sus manos en grandes amigos o en terribles enemigos, porque ha olvidado, o quizá no ha sabido nunca su uso.Las funciones se celebrarán a las 20:00 horas, excepto la de ‘Mi amigo el Principito’, que tendrá lugar en sesión de tarde a las 17:00 horas. Consigue tus entradas en www.woutick.es o a través de WhatsApp en los teléfonos 633 907 256 y 607 762 932.