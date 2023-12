Planes para este fin de semana en Jaén | Agenda del 8 al 10 de diciembre

Si ya tienes citas para la primera parte del Puente de la Constitución y la Inmaculada y todavía te quedan ganas de aprovechar el fin de semana, aquí te dejamos algunos planes que puedes hacer en Jaén del viernes 8 al domingo 10 de diciembre. Música en directo, exposiciones, belenes vivientes y programas navideños te están esperando.

Música en directo

Trece conciertos te esperan este Puente de la Música Antigua en Úbeda y Baeza. El FeMAUB ha programado no solo música en directo, sino también pasacalles al son de las Fanfarrias, con rutas por el casco histórico de las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad con entrada libre hasta completar aforo. Por cierto, de los 13 conciertos programados para el puente, solo cuatro son con entrada de pago, así que ya sabes.

La hija de la icónica Montserrat Caballé, Monsterrat Martí Caballé llega este sábado a La Guardia de Jaén, con un concierto en el que estará acompañada por el pianista José Manuel Cuenca y el barítono Luis Santana. La cita es a las 20:00 horas y las entradas por invitación en el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.

Por otro lado, tienes una cita navideña en el Cine-Teatro 'María Bellido' de Porcuna este domingo 10 de diciembre con Noche de Villancicos del Coro 'Yerbabuena' a las 19:00 horas. Consigue tu entrada por 8 euros a través de Whatsapp en los teléfonos 687 333 814, 610 005 952, 678 040 761 y 647 858 702.

Programación de Navidad

Si estás en la capital y tienes el espíritu navideño ya dentro de ti, has de saber que tanto la Diputación Provincial de Jaén como el Ayuntamiento de Jaén han publicado su programación de Navidad. Zambombas, conciertos, rutas de belenes y mucho más te están esperando para estas señaladas fechas.

Belén viviente de Baeza

Si buscas la siempre excitante experiencia de ver un belén viviente, tienes planazo en Baeza. Del 7 al 9 de diciembre podrás visitarlo en horario de 17:00 a 21 horas en el Picadero de Semantales, en la Plaza del Cristo de la Vera Cruz, con pases cada 30 minutos, desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

Criaturas jurásicas

Si todavía no te has metido de lleno en el mundo de los dinosaurios animatrónicos con la exposición de IFEJA Ferias Jaén en el edificio Activa Jaén, corre, porque tienes hasta el domingo 10 de diciembre para hacerlo. Consigue tus entradas en este enlace y no digas que no te hemos avisado con tiempo.

Exposición Playmobil

Si estás por Úbeda visita la exposición con más de 10.000 piezas de los míticos Playmobil en el Hospital de Santiago. La muestra estará abierta hasta el 7 de enero, con seis dioramas temáticos. Todo ello organizado por la asociación 'CordoClicks' de Córdoba.

Fiesta de la Aceituna de Martos

Martos celebra su 43 Fiesta de la Aceituna y lo hace con visitas guiadas, conferencias, talleres, rutas de senderismo, tapas, exposiciones, conciertos, teatro,catas de aceites y mucho más. Echa un vistazo porque te contamos la programación de diciembre día a día en este artículo.

Exposiciones

Si te gusta el arte plástico y estás en la capital, no te pierdas la exposición 'Orígenes' de María Dolores Gallego en el Espacio de Arte Azur, en la calle Tablerón 18, abierta al público hasta el 20 de diciembre. Y si estás por Cazorla, tienes una cita con las icónicas fotografías de artistas de Javier Rosa en su exposición 'Insólito' en Rick's Café.

Cosmolarium

El Castillo de Hornos de Segura es el único dedicado a la astronomía y este fin de semana viene con planes que no podrás rechazar. El sábado se celebrará una observación astronómica de Júpiter y Saturno a las 21:00 horas y el domingo 10 de diciembre a las 12:00 horas la cita es para disfrutar de la astronomía en familia con un especial niños. Reserva tus entradas en este enlace.

Gran cena medieval teatralizada

Y terminamos nuestras recomendaciones del fin de semana en otra fortaleza, el impactante Castillo Calatravo de Alcaudete, donde este sábado 9 de diciembre. Allí, además de cenar, disfrutarás de un espectáculo teatralizado en el que tú también serás protagonista ataviado con prendas de la época que podrás ponerte allí mismo para esta gala tan especial mientras gritas esa proclama que tanto pega en estos casos: ¡Ha del castillo!