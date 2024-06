Recomendaciones si buscas alojamiento para ir al festival Etnosur en Alcalá la Real

Si buscas la máxima comodidad para dormir en Etnosur, el festival de verano de Alcalá la Real, puedes optar por hoteles, hostales y apartamentos en la misma ciudad de Alcalá la Real y alrededores. El más conocido quizá sea el Hotel Torrepalma, en la calle Conde Torrepalma 2, si bien es cierto que suele alojar a los artistas y parte del staff del festival, por lo que encontrar sitio puede ser complicado.

Otro espacio, pero quizá solo apto para bolsillos adinerados, es el Hotel Boutique Palacio de la Veracruz, en calle Veracruz 6. Debe ser toda una experiencia echar el día a lo hippie por el festival para acabar durmiendo en estas suites de lujo, pero que vivan los contrastes.

Algo más afín a todos los bolsillos son las opciones del Hostal Río de Oro, en la calle Abad Moya 2, y el Hotel Zacatín, en la calle Pradillo 2, que cuenta con habitaciones con literas, para que os unáis un grupito de seis o siete personas para dormir juntas pero no revueltas. Eso sí: con un único baño a compartir. Cerca de la urbe, en la Hoya de Charilla, está el Hostal Rural La Martina. Y si buscas apartamentos, mira en SPA Llave de Granada, en la calle Bélgica 49, que igual triunfas y encuentras algo para ti.

Alojamientos rurales

Si te va más el rollo grupo y los alojamientos rurales, aquí te damos algunas pistas para que disfrutes de Etnosur sin las prisas propias de los macrofestivales como él mismo es. A tu rollo, con tranquilidad: alojamientos para disfrutarlos y olvidarte por momentos de la programación, más que nada para que no sufras.

Jardines de Colón, en la calle Miguel de Cervantes 81; el Cortijo El Ciego, en el camino Cortijo del Ciego 16; o Cauchil Chico, en la calle Virgen de la Cabeza 49 son tres grandes opciones para vivir tu alojamiento sin estrés por llegar a ningún concierto o actividad.

Más opciones las tienes en el Cortijo la Gineta, El Asno Azul, Casa Manuela, La Camarilla, Granja de Las Monjas o Villa Rosa. Si te da igual coger coche, que a estas alturas debería darte si quieres ahorrarte las molestias de dormir en el camping del festival, puedes optar por el Eco Open Mind Hostel, que está en Mures, pedanía cercana a Alcalá la Real, concretamente en la calle Barranco 25.

Camping de Etnosur

Lo has intentado todo, has buscado alojamiento por activa y por pasiva y no has tenido suerte. Incluso has mirado en Castillo de Locubín o Frailes, municipios cercanos a Alcalá la Real, dándote igual conducir con tal de evitar este destino final, pero no: te toca dormir en el camping del festival. Te recomendamos que vayas en forma, porque de lo contrario te aseguramos que tu espalda sufrirá las consecuencias de dormir en terreno asfaltado: si te creías que esto era dormir en el campo o en suelo mullidito, equivocado estabas.

También es recomendable llevar algo que haga sombra: alguna tela o tapado que haga que no maldigas a las 8 de la mañana la salida del sol cada día. Sí, hay espacios de sombra en la acampada, pero son muy escasos y están más que adjudicados a los primeros que hagan cola en el camping. Has leído bien, hay cola para entrar en el camping y hacerse con los mejores sitios, así que no te duermas en los laureles y pienses que está todo hecho por haber reservado tu plaza online. Un buen colchón hinchable y tu bañador a mano para quitarte el sudorazo de echar la noche y mañana en la tienda son indispensables, así como agüita fresca para no morir en el intento de dormir mientras los tambores suenan durante toda la noche.