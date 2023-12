Regalos originales de productos locales de Jaén para acertar estas navidades

Si estás pensando qué regalar esta Navidad y no lo tienes claro, te dejamos algunas ideas para dar en el clavo y ser la estrella de estas fiestas con estos regalos originales que guardan estrecha relación con la esencia de Jaén. Ya sea unos pendientes con forma de aceitunas, todo tipo de merchandising con dichos de Jaén o alguna de las creaciones de los ilustradores más punteros de la provincia, acertarás de pleno.

El Creata

Juan 'El Creata' siempre sorprende con sus propuestas creativas sobre la ciudad que habita y le vio nacer. Ya sea que te inclines por hacerte con su calendario de 'jiennensis expressions', con sus libros de 'Rótulos chuléricos', en los que recupera los carteles más conocidos y con más solera de la ciudad, fundas de móviles de su 'Jiennensis Collection' o alguno de sus print, darás en la diana del corazón del jiennense que los reciba.

La Neilo

Si quieres tener una estampa de Jaén hecha arte, puedes optar por alguna de las obras de La Neilo, artista jiennense que retrata rincones típicos de la ciudad en sus acuarelas. Este año, además, se ha lanzado a hacer un calendario sobre los pueblos de Jaén que están arrasando. ¡Hazte con el tuyo!

Clara and You

Regalar joyería y bisutería en Navidad no es nada nuevo, pero sí puede ser uno de los regalos más originales para estas fiestas si te pasas por el puesto de Clara and You de la Plaza de la Constitución en el Mercado de Navidad de Jaén. Siempre maquinando cosas nuevas para que luzcas guapa, estas navidades viene con sorpresa: la reciente creación de una nueva colección de pendientes con todo el sabor de Jaén. ¿A quién no le apetecería lucir estas bonitas aceitunas en estas fiestas?

Art El Gato

Alba es la cabeza pensante y creativa detrás de la marca Art El Gato, que sorprende en cada sitio adonde va con sus creaciones jaeneras: tazas, posavasos, chapas, imanes, tote bags y todo lo que puedas imaginar para tener un detalle divertido y genuino en estas fiestas. La bolsa de los mandaíllos o el neceser de las chominás son solo algunas de sus creaciones. Pásate por su puesto, en el Mercado de Navidad de Jaén, para ver todo lo que te ofrece. ¡Darás en el clavo!

Vinos de Jaén

Si riegas el buen yantar de estas fechas con los mejores caldos de Jaén, o conoces a más de un amante del buen vino, en Jaén de Vinos tienes la clave para acertar con tu regalo. Ya sea espumoso, tinto, blanco o si buscas vermús de la tierra, tu sitio aliado se encuentra en su tienda, en la calle Bernabé Soriano número 8.

Aceites de Jaén

Un clásico entre los clásicos. Es pensar en regalar algo de Jaén y lo primero que a todos se nos viene a la cabeza es un buen aceite de oliva virgen extra. ¿Cierto? Pues aquí tienes los elegidos este año como los mejores ocho oros líquidos de la provincia en 'Jaén Selección'. Te lo contamos todo en este artículo.

Madera de olivo

Además de por su gran resistencia, la madera de olivo aporta un aspecto lujoso y original a tu casa. Ya sea que busques tablas de cortar, hay hasta lavabos y otras miles de creaciones que puedes regalar estas navidades hechas con madera de olivo. El Arte del Olivo es solo una de las muchas empresas, cada vez más, que se dedican a esta artesanía con la que podrás marcarte un regalazo para Papá Noel o la Noche de Reyes.

Bombones de aceituna

Si buscas un detalle singular y tu regalado es bastante goloso, prueba con este trampantojo jiennense: las típicas aceitunas de Jaén hechas de chocolate. Sorprenderás de lleno, porque a simple vista parece que estés regalando una tapita de aceitunas, pero el secreto está en su interior: son deliciosos bombones azucarados que te sabrán a gloria. ¡Que reparta cuando lo abra!