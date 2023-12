Resol, risol, resolí o mistela: el licor café que triunfa en las navidades jiennenses

Al tradicional anís ‘Castillo de Jaén’ le ha salido un duro competidor en estas fiestas. No se sabe su origen real, porque en Galicia y Cuenca también dicen hacerlo, pero lo que sí es cierto es que en tu periplo por la provincia de Jaén en estas fechas navideñas no faltará quien te ofrezca un rico trago de licor café. Llamarlo risol, resol o resolí dependerá del pueblo en cuestión, pero el sabor no falla: tan delicioso que es hasta peligroso, por aquello de que con un vasito se te quedará corta la cosa.

Un licor único para la Navidad en toda la provincia

Presente en las mesas navideñas de la provincia, desde las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas hasta Navas de San Juan, Jaén capital, Torredonjimeno (con una fuerte tradición) y Porcuna, esta bebida alcohólica hace las delicias de las sobremesas en familia o con amigos.

Carmina en la cocina comparte en su blog su receta para disfrutar de esta suerte de mistela en las señaladas fiestas donde el alcohol corre entre platos y gaznates, siempre junto a los consabidos mantecados y dulces de Navidad.

Receta de la mistela o licor café de Jaén

Los ingredientes clave incluyen un aguardiente seco robusto, café en grano, azúcar y una variedad de especias y hierbas aromáticas como clavo, canela, cáscara de naranja o limón y hierba luisa. Las proporciones son aproximadas, ya que el secreto de este licor casero radica en tu capacidad para ajustar las cantidades de café, aguardiente o azúcar según tu gusto.

Dependiendo del lugar, el azúcar se agrega tal cual o se carameliza. La receta de Carmina en la Cocina, originaria de Navas de San Juan, recomienda la caramelización para un toque más dulce. Una palabra de precaución: evita que el azúcar se queme, ya que puede impartir amargor y arruinar la bebida. Por ello, retira el recipiente del fuego tan pronto como se derrita.

La bebida favorita de los Reyes Magos en Jaén

¿Piensas en ofrecer un pequeño obsequio a los Reyes Magos en la noche del 5 de enero? Cambia el tradicional vaso de leche y galletas por una generosa copa de resol para que entren en calor y puedan estar despiertos durante toda la noche de reparto de regalos. Mientras Carmina en la Cocina recomienda dejar una botella sobre la mesa, se absuelve de cualquier responsabilidad por los regalos que sigan.

El risol, resolí o mistela forma parte de la tradición navideña de Jaén que no querrás perderte. Su delicioso olor gracias a alto componente en especias hará que no te lo pienses dos veces a la hora de probarlo. Pero cuidado, se trata de una bebida con alcohol, por lo que te recomendamos mesura y sentido común, no vayas a terminar haciendo un solo en el consabido corrillo de villancicos navideños sin ser tú cantante ni nada que se le parezca. Quien avisa no es traidor. ¡Salud y felices fiestas!