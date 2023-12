Vetusta Morla, cabeza de cartel de Oleosónica: el nuevo festival indie de Jaén

En el recuerdo de los melómanos jiennenses quedan festivales pasados como el desaparecido Lagarto Rock, pero también la música indie se hizo su hueco en la ciudad con intentos de los que no se supo después nada más: véase el festival Go Rural, Jaén Indie Fest y otras propuestas que no cuajaron. De ahí el escepticismo que pueda despertar la creación de un nuevo festival del mismo tipo en la ciudad. Sin embargo, los seguidores de Vetusta Morla seguro que lo tienen más claro y prefieren pagar los 60 euros de la entrada VIP para ver lo más cerca posible a sus admirados músicos.

Oleosónica 2024

La fecha de Oleosónica 2024 será el 25 de mayo de 2024 en Jaén. Las entradas se podrán adquirir desde el viernes 22 de diciembre con un precio de 45 euros más gastos para los tickets estándar -pero esto será solo el primer tramo de entradas, ya que después subirá el precio- y de 60 euros más gastos para los que prefieran la zona VIP, esto es, el foso del auditorio que ocupa las primeras filas para los conciertos, destinada a los primeros 250 compradores de este pase especial.

Vetusta Morla en Jaén

Para Vetusta Morla, esta actuación en Jaén representa un reencuentro postergado, ya que en 2019 el intento de llevar su música a la ciudad quedó frustrado. Ahora, en 2024, los madrileños se preparan para conquistar Jaén por primera vez, siendo esta la única fecha confirmada en Andalucía oriental para el próximo año y la primera parada en la Comunidad. La banda, tras arrasar en Hispanoamérica y agotar entradas en el Estadio Metropolitano de Madrid, incluye a Jaén en su gira por grandes festivales de toda España.

Otros grupos de la tierra en el cartel

El Oleosónica Jaén Music Fest no solo destaca por la presencia estelar de Vetusta Morla, sino también por la participación de bandas consolidadas de la provincia como Los Mejillones Tigre, Alis o Atomic Lemons. Este ecléctico cartel demuestra que el talento musical jiennense está a la altura de compartir escenario con los grandes nombres del panorama indie rock nacional.