Cómo llegar y dónde alojarte si vas este fin de semana al Sentir Baeza AOVE Fest

El 21 y 22 de junio llega la ola de música indie a Baeza con el cartel de Sentir Baeza AOVE Fest, una propuesta que reúne conciertos y experiencias gastronómicas en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Si vienes desde fuera de ella y no sabes cómo llegar, dónde aparcar o dónde dormir, aquí te dejamos algunas pistas para que tu estancia sea lo más cómoda posible.

Cómo llegar a Baeza

Justo en el centro de la provincia de Jaén se encuentra Baeza, concretamente a 48 kilómetros al noreste de la capital. Puedes llegar en coche desde el norte cogiendo la autovía A-4 hasta Bailén, donde deberás cambiar a la A-32. Sigue en dirección Úbeda para tomar la A-316 y hacer los 40 kilómetros hasta Baeza. También, se puede llegar directamente si tomas la salida de Ibros (A-6101).

Desde el sur como puede ser Granada o Jaén, deberás coger la autovía A-44 y justo después la A-316 que conecta con Baeza, primero, y con Úbeda, después. Desde Almería, la mejor opción es ir por la autovía A-92 hasta Guadix y después seguir por la A-401 hasta Úbeda para seguir hasta Baeza.

Desde el este del país lo más idóneo es tomar la autovía A-7 o también pasar por Albacete, pero teniendo en cuenta que es una carretera nacional. Desde Albacete, lo mejor es coger la N-322. Desde el oeste, lo opción más ideal es la de la autovía A-4 hasta Bailén y desde allí la A-32 dirección Úbeda para seguir hasta Baeza. Otra opción es desviarte antes en Ibros (A-6101) o La Yedra (Ja-4109).

Si prefieres en tren, ten en cuenta que la estación de ferrocarril más cercana es la Linares-Baeza, que se sitúa a aproximadamente unos 20 minutos de coche. El AVE es otra opción cómoda si no quieres conducir. En ese caso, toma uno hasta Córdoba y desde allí un autobús con destino Baeza.

Si vienes en autobús, la buena noticia es que la estación de autobuses de Baeza está junto al centro de la ciudad, por lo que llegarás al recinto rápidamente a pie una vez te bajes. Por último, si viajas en avión has de saber que el aeropuerto más cercano está en Granada, a 155 kilómetros.

Dónde alojarte en Baeza

A la hora de alojarte, tú eres quien elige el tipo de sitio que buscas: desde hoteles, hostales hasta apartamentos turísticos o casas rurales. La ciudad de Baeza es turística durante los 365 días del año, por lo que te recomendamos que no esperes a última hora para reservar tu estancia, ya que lo normal es que se agote todo debido a la cantidad de visitas que recibe constantemente. Para más información, consulta este enlace.

Aparcamiento en Baeza

Si has decidido venir en coche o utilizas un coche compartido, aquí te dejamos una lista de sitios donde puedes aparcar en Baeza para disfrutar del festival. Y recuerda que, si bebes, no conduzcas.

Aparcamiento Carmen de Burgos (calle Jurado)

Aparcamiento de Autocaravanas (calle la Cerca)

Parking Público- Antigua Estación de Autobuses (calle Coca de la Piñera)

Y hasta aquí nuestras recomendaciones de viajes, alojamientos y aparcamiento para que tu experiencia Sentir Baeza AOVE Fest sea redonda y sin contratiempos. A todo esto, recuerda que, si no lo has hecho aún, puedes sacar los abonos y entradas del festival en la web oficial. ¡Y que no pare la música!