Fiesta planetaria en Martos: un cine de otra galaxia

Prepárate para una experiencia celestial en Martos que te dejará sin aliento. Planetarium Go! o 'Un Cine de Otra Galaxia', aterriza en la ciudad jiennense con un evento de inauguración que promete llevarnos a las estrellas y más allá.

La cita está programada para el próximo viernes, 11 de noviembre, de 21:00 a 00:00 horas, y tendrá lugar en la avenida del Moris, justo en frente del colegio San Fernando. El evento será una auténtica obra maestra de entretenimiento, con un DJ en vivo que hará que bailes durante la noche acompañado de proyecciones espaciales que te transportarán a mundos desconocidos.

Este espectáculo no solo nos hará disfrutar de la música y las luces, sino que también servirá como la gran inauguración de Planetarium Go! en Martos. Este proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento de Martos que busca enriquecer el ocio local con películas fascinantes y educativas sobre el espacio y la astronomía.

Cine espacial para todos

A partir del sábado 12 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, el planetario nos sorprenderá con una emocionante cartelera de películas sobre astronomía y el sistema solar. Este es un evento que abarca todas las edades, ya que se ofrecerán proyecciones tanto para niños como para adultos. Además, los horarios serán flexibles para adaptarse a tu agenda, por lo que no tienes excusa para perdértelo.

El Planetarium Go! no solo será un lugar de entretenimiento, sino también un espacio de aprendizaje. ¿Alguna vez has deseado descubrir los secretos de los planetas, las estrellas y los misterios del espacio exterior? Ahora tendrás la oportunidad de hacerlo, todo dentro de un ambiente cómodo y accesible para todos los asistentes.

Conoce el infinito cosmos

Si alguna vez te has sentido intrigado por el universo y la inmensidad del espacio, esta es tu oportunidad para conocer el infinito cosmos. Planetarium Go! te llevará en un viaje a través de las estrellas, los planetas y los agujeros negros, todo ello mientras te relajas en asientos cómodos. ¿Quién dijo que tenías que viajar al espacio para sentirte como un astronauta? Con Planetarium Go! podrás hacerlo en Martos.

No dejes pasar esta oportunidad de disfrutar de una experiencia inolvidable. Marca en tu calendario el viernes 11 de noviembre y dirígete a Planetarium Go!, porque Martos se convertirá en el epicentro de la astronomía y el entretenimiento espacial durante estas semanas! ¡No te lo pierdas!