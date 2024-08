De 'Back to Black' a 'Alien: Romulus': Esta es la cartelera de películas del cine de verano de Jaén hasta septiembre

Jaén/Hasta principios de septiembre, el Auditorio de la Alameda de Jaén se transforma en una espectacular sala de cine al aire libre para las noches de verano. Cineverano Jaén continúa con su programación, de la que ha publicado recientemente el listado de películas para las próximas semanas. Toma nota y no te pierdas ninguna de las que te interesan, porque nada tiene que ver disfrutar bajo la luz de la luna de los mejores filmes de la actualidad con hacerlo en una sala de cine o en el sofá de casa.

Twisters

Se trata de una actualización de la película de 1996 'Twister' en la que Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor.

Twisters es un remake de la mítica película de los noventa.

A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

No te la pierdas el 9 y 11 de agosto.

Del revés 2

La segunda parte de la saga Inside Out (Del Revés 2) está dando tanto que hablar en medios y redes sociales que no podría faltar en la cartelera del cine de verano jienense. Dirigida por Kelsey Mann, es apta para todos los públicos, incluso para los que no vieron la primera parte. Sentimientos nuevos como la envidia llegan hasta el cerebro de la pequeña protagonista.

Vuelve la aclamada saga de 'Inside Out' con la segunda entrega.

En esta ocasión asistimos al cambio de la pubertad de Riley, la protagonista que pasa de ser una niña a adolescente. Será entonces cuando surjan nuevas emociones en su cabeza que tendrá que aprender a gestionar.

Puedes verla el 10 y 18 de agosto.

Padre no hay más que uno 4

En esta nueva historia veremos cómo les puede sentar a unos padres que el mismo día tan especial en que su hija mayor cumple 18 años, su novio le pida la mano y ella acepte sin dudarlo.

Santiago Segura vuelve a protagonizar el papel principal de la saga.

Por supuesto, toda la familia se verá metida en nuevas peripecias, equívocos y mucha diversión.

En el Cine de Verano de Jaén el 12 y 17 de agosto.

Back to black

La vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011, a los 27 años, debido al consumo y abuso de alcohol y drogas.

La historia de Amy Winehouse salta a la gran pantalla.

Planazo para los martes 13 y 20 de agosto.

La Casa

Tras la muerte de su padre, tres hermanos se reúnen en la casa familiar en la que pasaron los veranos de su infancia. Toca decidir qué hacer con la vivienda, lo que resultará más difícil de lo esperado.

La Casa recrea esas reuniones familiares veraniegas que nunca queremos olvidar.

Basada en la novela gráfica homónima de Paco Roca ganadora de un Premio Eisner en 2020.

En pantalla los días 14 y 16 de agosto.

Grease

El rebelde Danny Zuko y la inocente australiana Sandy mantienen un romance durante las vacaciones de verano, creyendo que no se volverán a ver. Sin embargo, para la sorpresa de ambos, acaban estudiando juntos en el mismo instituto durante el nuevo curso.

Una película-karaoke, porque seguro que conoces todas las canciones.

Cuando vuelven a reencontrarse, Sandy se da cuenta de que Danny no es el mismo chico atento y encantador, sino un chico engreído e insensible.

Sesión única en la gran pantalla el jueves 15 de agosto.

Gru 4. Mi villano favorito

El villano más querido del cine vuelve para animar las noches jienenses en familia. ‘Gru 4. Mi villano favorito’. Este agente de la Liga Anti-Villanos tiene una gran misión que cumplir: atrapar a un antiguo compañero de la escuela que ha ideado un maléfico plan. Nuevos agentes, nuevos retos y muchas risas en esta cuarta película de la saga 'Gru, mi villano favorito'.

Gru y su familia corren peligro en la nueva entrega de la saga.

Después de haberlo arrestado, el malo se da a la fuga y planea vengarse de Gru y su familia. Para protegerlos, la Liga los traslada a otro barrio, y es ahí donde comienza esta gran aventura.

En cartelera el 21 de agosto.

Cameraman

Sesión de cine con música en directo. El pianista y compositor Ricardo Casas acompañará a Buster Keaton en la conquista de la joven que ama en 'El Cameraman', una película de 1928, dirigida por Edward Sedgwick. La música de Ricardo Casas despertará en los espectadores las emociones de los personajes y suplirá la música, convirtiendo la noche en una experiencia mágica. Casas está especializado en revivir y dramatizar musicalmente obras maestras del cine mudo, mediante composiciones propias e improvisaciones al piano.

Cine con música en directo en Jaén.

Sesión única con música en directo el 22 de agosto.

Deadpool y Lobezno

Tercera entrega de la saga ‘Deadpool’, ahora integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pero manteniendo su enfoque para adultos, con calificación R.

Deadpool y Lobezno unen fuerzas en esta película.

En septiembre de 2022 se confirmó la aparición de Hugh Jackman como Lobezno, por primera vez desde ‘Logan’.

Puedes verla los días 23, 24 y 26 de agosto.

La Quimera

Todos tenemos una quimera, algo que deseamos hacer, tener, pero que nunca encontramos. Para la banda de 'tombaroli', los ladrones de antiguas tumbas y de yacimientos arqueológicos, la quimera es soñar con dejar de trabajar y hacerse ricos sin esfuerzo. Para Arthur, la quimera se parece a Benjamina, la mujer a la que perdió.

Esta producción italiana es ideal para disfrutarla en días de verano.

Con tal de encontrarla, Arthur se enfrentará a lo invisible, indagará por todas partes, penetrará en la tierra, decidido a encontrar la puerta que lleva al Más Allá de que hablan los mitos. En su osado recorrido entre vivos y muertos, bosques y ciudades, fiestas y soledades, los destinos de los personajes se cruzan, todos en busca de su quimera.

En el Cine de Verano de Jaén los días 25 y 29 de agosto.

Dirty Dancing

Años 60. Johnny Castle (Patrick Swayze) es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Houseman (Jennifer Grey) es una aburrida e inocente adolescente de 17 años.

¿Quién no recuerda las escenas subiditas de tono de esta cinta romántica clásica?

Un verano se conocen en el balneario donde él trabaja. Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, cuando la música suena y bailan al ritmo del dirty dancing, las diferencias que los separan desaparecen.

Sesión única en la gran pantalla el 27 de agosto.

Cuerpo escombro

Ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín, Javi se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente.

Dani Rovira sigue haciéndonos reír en la gran pantalla.

Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando se enamora de su jefa.

En cartelera el 30 de agosto y 1 de septiembre.

La Trampa

Thriller estadounidense en el que un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso.

¿Qué podría salir mal al ir a un concierto de pop? Todo.

No te la pierdas el 31 de agosto y 2 de septiembre.

Alien: Romulus

Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien.

Una cita obligada para todos los seguidores de la saga 'Alien'.

Sesiones de clausura del Cine de Verano el 6 y 7 de septiembre.

Entradas

El precio general de la entrada para una película en el Cine de Verano de Jaén es de 4 euros en taquilla. Sin embargo, los miércoles, que es el día del espectador, la entrada cuesta 3 euros. Además, los niños menores de tres años que no ocupen asiento pueden entrar gratis. E incluso puedes venir con tu perro, siempre que no ladre y que ocupes los asientos laterales.