¿Cuál es el desayuno más típico de Jaén?

Jaén/A la hora de desayunar en Jaén, puedes sentirte como un auténtico jienense si pides estas rondas de tostadas clásicas que en nada tienen que ver con los desayunos en otras partes de Andalucía. Desde la clásica tostada de tomate con aceite de alta calidad, hasta la elaborada tostada de picadillo con jamón y queso, pasando por el tradicional panaceite y el sorprendente 'Aoveccino', recuerda que lo importante es el orden, como dice el cómico David Navarro: “el aceite siempre es lo primero”.

Tostada de tomate

Aceite, tomate y sal, con un orden concreto: primero se empapa el pan en aceite, de alta calidad y si es de primera cosecha -el de color verde Fairy- el resultado será todavía más delicioso. Después, se añade el tomate, que en ningún caso irá cortado en rodajas, sino rallado a mano. Los que quieran pueden añadirle un toque de sal para quitarle algo de dulzor. Esta es la tostada más básica, pero también la más pedida en las cafeterías jienenses y, por qué no decirlo, la más económica.

Tostada de picadillo

Pero si buscas algo más elaborado, has de saber que la tostada de picadillo de Jaén es otra de las comandas más clásicas para el desayuno. Su nombre responde a la forma en la que están dispuestos los pequeñísimos trozos de jamón serrano y queso. Aquí, la calidad de estos productos es un básico, y por lo habitual suele estar buenísimo.

Aunque también la puedes pedir en su versión “normal”, es decir, en lonchas de jamón serrano y queso, la tostada de picadillo, con su base de aceite -primero, siempre primero- y tomate rallado es todo un clásico que además puedes tomar tal cual o pedir que te la gratinen para delicia de tu paladar: sí, es como comerte una pequeña pizza o baguette para desayunar, pero imagina la energía que te aporta para toda la mañana.

Panaceite y hoyo de aceite

Y de lo más elaborado volvemos a las raíces, a una receta simple como ella sola pero efectiva para paliar el hambre propia del desayuno o la merienda. No solo popular en todos los pueblos de Jaén, también en la capital es habitual tomar ya no una tostada solo con aceite de oliva, lo que se puede llamar panaceite -que también- sino un hoyo de aceite, en el que literalmente se le saca un buen cacho de miga de pan al bollito para rellenarlo de aceite hasta los topes: los más dulceros no dudan en agregar algún cucharón de azúcar, o también puedes ponerle sal. Se trata de un alimento rápido, sencillo y nutritivo, que el aceite de oliva virgen extra está considerado como un alimento medicamentoso por sus múltiples propiedades.

Café con aceite

Aunque parezca una mezcla imposible, en el local de Vander Coffe en Jaén encontrarás un café con aceite de oliva virgen extra. Que no es algo típico de Jaén es obvio, pero no está de más innovar a la hora de desayunar como un rey. Además, Vander Coffee cuenta con un recién estrenado Solete Repsol, así que no sabemos a qué esperas para probar no solo esta creación, bautizada como 'Aoveccino', sino cualquiera de las otras delicias de su carta.