Festivales a los que puedes ir en la provincia de Jaén en agosto

Jaén/El verano en la provincia de Jaén se llena de vida y cultura con una gran variedad de festivales que abarcan diferentes temáticas y gustos. Agosto, en particular, es un mes destacado para disfrutar de música, arte y tradiciones en entornos naturales, al aire libre o con plan de piscina. Apunta el tuyo y no te lo pierdas.

Festival de Arte Flamenco de Pegalajar

El 3 de agosto Pegalajar celebra uno de los festivales flamencos más longevos de Jaén: el Festival de Arte Flamenco, que este año cumple además 56 años. Esta edición contará al cante con María Terremoto, Reyes Carrasco, Rocío Luna y Ana Ramírez "La Yiya"; al toque estarán Niño Seve, Nono Jero y Luís Medina, y al baile con Encarna López y su grupo. El acto será presentado por José Sanz García.

Barcia MetalFest en Torreperogil

Para los aficionados al metal, el Barcia MetalFest en Torreperogil es una parada obligatoria. El Barcia MetalFest celebra su XVIII aniversario en 2024 y se presenta como una cita esencial para todos los aficionados al rock y metal. Este veterano festival jiennense tendrá lugar el sábado 3 de agosto en la localidad de Torreperogil.

Festival de Música ‘Villa de Canena. Luis Vañó’

En Canena, el XXXIII Festival de Música ‘Villa de Canena. Luis Vañó’ ofrece una programación variada que incluye conciertos de música clásica y contemporánea. El majestuoso patio de armas del Castillo-palacio renacentista de Canena, construido en el siglo XVI y obra del arquitecto Andrés de Vandelvira, volverá a ser escenario del Festival de Música 'Villa de Canena. Luis Vañó', que se celebrará entre el 5 de julio al 23 de agosto.

Míaque en Porcuna

El festival Míaqué en Porcuna es conocido por su espíritu festivo y accesibilidad, con entrada gratuita y posibilidad de acampada muy cerca del recinto de los conciertos. Los artistas confirmados para esta edición son Sobrinus, Astola y Ratón, Combo Paradise, Muchachito Bombo Infierno, Eddie Roberts & The Lucky Strokes, Sr. Lobezno, junto a los deejays Acrílico, Microfibras, Boïo y Alf.

Imagina Funk en Pozo Alcón

Los amantes del funk no pueden perderse el Imagina Funk en Pozo Alcón. Este festival destaca por el espacio natural en el que se realiza, ya que Imagina Funk se celebra en un enclave virgen y privilegiado. Bordeado por los valles del Guadalentín y el Guadiana Menor y coronado por la Sierra del Pozo, integrada dentro del parque natural más extenso de España (el de Cazorla, Segura y Las Villas) y el segundo mayor de Europa.

Frank Rock & Blues Festival en Torreperogil

El Frank Blues Festival en Torreperogil es una excelente opción para los seguidores del blues y el rock americano. El Auditorio de Torres Oscuras acoge su edición número 25 con un cartel compuesto por Thorbjorn Risager & the Black Tornado, Cat Squirrel, Joost De Lange, Al Dual, Los Gwynn, Pelomono, Rubén Moya and the Voodoo Dogs y Los Redentores del Blues.

El Sierra, Festival Rural en Beas de Segura

El Sierra es un festival rural en Beas de Segura que ofrece música, naturaleza y actividades culturales en la Sierra de Segura, en el entorno del Parque de Valparaíso. Durante viernes y sábado se sucederán actuaciones en varios escenarios, fiesta en la piscina y el Sierra Kids, un apartado dedicado a los más pequeños que tendrá lugar durante la mañana del sábado.

Otros festivales de Jaén en agosto

Además, la provincia de Jaén ofrece una variedad de otros festivales en agosto, como el Charca Rock en Pegalajar, Rock en Femenino en Torredonjimeno, Luminare en los castillos de Jaén, el DK Salsa Festival en Torreperogil, New Wave Night en Linares, Cazorla Mágica Festival, Resonancias íberas en yacimientos de la provincia, Atardeceres en Burgalimar en Baños de la Encina, las XI Jornadas Sabina por aquí en Úbeda y el LVIII Concurso Nacional de Tarantas ‘Ciudad de Linares’.