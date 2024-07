De las Fiestas del Renacimiento de Úbeda a los conciertos secretos de Consentidos: planes para este fin de semana en Jaén

Jaén/Comienza julio y lo hace con unas acuciantes subidas de temperaturas propias del caluroso verano jienense. Si quieres un plan fresquito, puedes echar el día o la tarde en cualquiera de las piscinas municipales de la provincia. Recuerda que en este artículo te hablamos de las tres de la capital. Si prefieres un plan más cultural, echa un vistazo a esta selección de eventos en Jaén para el fin de semana para que no te pierdas nada.

Inauguración exposición

La sala baezana de arte contemporáneo Renace de Baeza presenta una nueva propuesta artística para el verano con la inauguración el próximo 5 de julio de ‘Volando volando siempre arriba’. El estribillo del opening de la serie japonesa de dibujos animados que más espectadores consiguió desde su primera emisión en enero de 1992.

Consentidos

El viernes 5 de julio el cartel de Consentidos te trae una cita con los sonidos urbanos más contemporáneos de la mano de Xavibo y Tejo Amezcua. El sábado 6 de julio la música continúa sonando en lugar desconocido con Leo Rizzi y Rocío Llavero. Los conciertos se celebran en espacios secretos para el público hasta el mismo día, en el que reciben un mensaje con la ubicación del punto de encuentro que los llevará a una experiencia gastro turística previa a los directos.

Exposición

El Centro Cultural Baños Árabes de la capital jiennense abre hasta el próximo 30 de julio la muestra, titulada 'A Miguel Hernández. Creación contemporánea', con un total de 44 obras plásticas realizadas por creadores contemporáneos locales y nacionales a partir de distintos poemarios de Miguel Hernández. Promovida por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández de Diputación de Jaén, es de entrada libre.

Folk del mundo

Tras dos semanas de intensa actividad, el festival Folk del Mundo, que este año ha tenido como países invitados a China, Perú e Irlanda, se clausura este jueves 4 de julio con un concierto de entrada gratuita en la Lonja de la Diputación de Jaén. La cita es a las 21:00 horas y contará con la actuación de El Naán Trío, que pondrán en escena su espectáculo 'La Desaparición de las Luciérnagas'.

Bluescazorla

Del 4 al 6 de julio llega a la bella Cazorla el que está considerado como el Mejor Festival de Blues Internacional por la Blues Foundation de Memphis, BluesCazorla. Billy Branch And Sons of Blues, Ana Popovic, Kenny «Blues Boss» Wayne son algunos de los alicientes internacionales de esta edición. A ellos se suman figuras nacionales como Los Reyes de KO, The Soul Jacket o Fantastic Negrito. La cita está incluida dentro de la programación de Jaén en Julio y cuenta con varios escenarios, la mayoría de ellos de acceso gratuito, por el pueblo blanco andaluz.

Fiestas del renacimiento

Del 3 al 7 de julio, Úbeda celebra sus vigesimoprimeras Fiestas del Renacimiento. Una oportunidad para disfrutar de actividades que te harán revivir el esplendor de la Úbeda del siglo XVI. Teatro, títeres, danza, exposiciones, carruseles, pasacalles, acróbatas, mercado renacentista, músicos y visitas guiadas son algunos de los alicientes para hacer una escapada a la preciosa urbe ubetense. Como novedad, las Eras del Alcázar albergarán la zona de tabernas y también allí se ubicará un escenario para la celebración de espectáculos y conciertos.