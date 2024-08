Guía de senderismo, hidroturismo y deporte que puedes hacer en Vilches

Vilches/Quizás poco conocido, lo cierto es que Vilches es uno de esos municipios de la provincia de Jaén a los que merece la pena viajar como destino perfecto para los amantes del senderismo, el hidroturismo y el deporte. Rodeado de parajes naturales de gran belleza, Vilches ofrece una amplia variedad de actividades que permiten disfrutar del entorno mientras se practica ejercicio. A continuación, te presentamos una guía de las principales actividades deportivas y rutas que puedes realizar en este hermoso rincón de Andalucía.

Senderismo y rutas naturales

Vilches cuenta con una rica red de senderos que invitan a explorar sus paisajes. Una de las rutas más emblemáticas es la Ruta de las Fuentes y Cuevas del Mortero, un recorrido circular de 6 kilómetros que permite contemplar vistas espectaculares al pantano de Guadalén y, en días claros, a Sierra Mágina, Sierra Nevada y El Yelmo. Este sendero también destaca por sus puntos culturales de interés, como las cuevas y fuentes del Mortero, que tienen un gran valor histórico y natural.

Otra opción ideal para hacer senderismo y cicloturismo es la Vía Verde ‘Mira el Río’, un recorrido de cuatro kilómetros que comienza en la pedanía de Mira el Río y ofrece impresionantes vistas al embalse de Giribaile. Este trayecto, apto para personas de todas las edades y capacidades, es perfecto para promover la movilidad sostenible y disfrutar de un día de caminata al aire libre.

Hidroturismo y pesca

Vilches también es un destino ideal para los amantes del hidroturismo. Sus tres embalses principales, Fernandina, Guadalén y Giribaile, son ideales para la práctica de la pesca y el piragüismo. Además, cada año se celebra en el embalse de Guadalén el Concurso Nacional de Pesca Deportiva con Caña ‘Nuestra Señora del Castillo’, donde participan pescadores de todo el país atraídos por los importantes premios en metálico y material de pesca que se reparten.

Actividades deportivas anuales

Cada año, Vilches acoge eventos deportivos que atraen a participantes de toda la provincia. Entre los más destacados se encuentra la Carrera de Campo a Través ‘Villa de Vilches’, que se celebra en el mes de octubre en el área recreativa La Zarzuela, un paraje natural de 20 hectáreas en el que compiten más de 600 atletas, desde la categoría benjamín hasta veteranos.

Otro evento importante es el Torneo de Ajedrez ‘Vilches Guardián de los Trofeos’, incluido en el circuito provincial de la Diputación de Jaén. Este torneo se celebra en septiembre en el mirador de La Esperanza, un lugar espectacular donde los ajedrecistas compiten al aire libre, disfrutando de una maravillosa puesta de sol.

En abril, Vilches se convierte en el punto de partida del circuito provincial de carreras populares con la Carrera Popular ‘Vuelta al Mortero’. Esta prueba, que tiene como salida y meta el recinto ferial, recorre las calles del casco histórico y ofrece vistas impresionantes desde el Cerro del Mortero.

Tanto si ya lo conoces como si todavía no has estado, Vilches es, sin duda, un lugar donde la naturaleza, el deporte y la cultura se fusionan para ofrecerte un gran abanico de eventos para una escapada activa. No importa la temporada, siempre encontrarás algo que hacer que te conectará con el entorno y te permitirá disfrutar al máximo de este maravilloso municipio andaluz.