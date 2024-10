Lori Meyers y La La Love You, las primeras confirmaciones de Oleosónica 2025

La La Love You es uno de los primeros artistas confirmados para la segunda edición.

Jaén/Tras postularse como el nuevo festival indie al que seguirle la pista en la ciudad después de su exitosa primera edición en mayo de este año, Oleosónica Jaén Music Fest ha hecho públicos los primeros nombres de su cartel para 2025: Lori Meyers y La La Love You. El evento también ha confirmado las fechas de celebración para el próximo año, y será el 23 y 24 de mayo en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja).

“Han sido muchos meses de trabajo en la sombra para poder hacer realidad el sueño de un festival mejor y más grande para Jaén, un evento a la altura de una ciudad que lo necesita y se lo merece”, ha declarado Álex Martínez, director del festival, cuya meta es consolidar Oleosónica como uno de los festivales de referencia en Andalucía, y eventualmente, a nivel nacional. Si bien en la primera edición lograron traer a Vetusta Morla en su gira de despedida, para esta segunda entrega la apuesta sigue siendo alta, con nombres tan destacados como Lori Meyers y La La Love You, bandas que han demostrado ser referentes en sus respectivos géneros.

Lori Meyers

Lori Meyers, la mítica banda granadina, será uno de los platos fuertes de esta edición del Oleosónica Jaén Music Fest. Con más de 25 años de trayectoria, se han consolidado como uno de los grupos más influyentes y respetados de la escena indie rock en España. Su actuación en el festival será la primera parada de su nueva gira, después de haber cerrado con éxito su tour ‘Espacios Infinitos’ con un lleno absoluto en la Plaza de Toros de Granada.

La relación de Lori Meyers con Jaén no es nueva, ya que han actuado en varias ocasiones en la provincia y la capital. Todavía resuena en la cabeza de los afortunados que los vimos su concierto en el Teatro Infanta Leonor en plena pandemia, cuando las gradas se convirtieron en una improvisada pista de baile en la que bailamos todos sus temazos.

La banda, liderada por Noni López y Alejandro Méndez, ha dejado claro que para este nuevo ciclo ofrecerán un espectáculo renovado y con posibles sorpresas en su repertorio, ya que han anunciado que durante 2025 comenzarán a trabajar en nuevo material. Además, la banda ha sido reconocida con premios como la Medalla de Oro de la provincia de Granada y el Premio Latino de Oro por su trayectoria, lo que los consolida como una de las agrupaciones más respetadas y queridas en España.

La La Love You

Si Lori Meyers representa la veteranía y el prestigio dentro del indie, La La Love You simboliza la nueva ola del pop punk que ha conquistado el panorama musical español. Este cuarteto de Parla ha pasado de ser una banda en segundo plano a liderar las listas de éxitos con su estilo fresco y sus canciones pegadizas.

Con su último álbum, ‘Blockbuster’, La La Love You ha demostrado estar en un estado de gracia creativo. Canciones como ‘El fin del mundo’ son ejemplo de ello. Y si crees que no la conoces ni te suenan de nada, prueba a ponerla: seguro que hasta la coreas. Otro de sus hitos (además de ya no poder quitarte la canción de la cabeza hasta mañana) fue cuando en 2023 lograron llenar el Wizink Center de Madrid, uno de los recintos más importantes de España.

Oferta de lanzamiento para entradas y abonos

Oleosónica Jaén Music Fest ha puesto ya a la venta los primeros abonos para su edición de 2025. En total, se han lanzado 1.200 entradas: 1.000 abonos generales y 200 frontstage, con precios de lanzamiento que parten desde los 45 euros (más gastos de gestión) para las entradas generales y 60 euros (más gastos de gestión) para los abonos frontstage. Puedes conseguirlos en este enlace.

Con las primeras confirmaciones de Lori Meyers y La La Love You, el Oleosónica Jaén Music Fest 2025 comienza a perfilarse como una cita ineludible para los amantes de la música en España. La apuesta de la organización por combinar talento local, nacional y una producción de alta calidad, promete no solo atraer a los jienenses, sino también poner a Jaén en el mapa de los grandes festivales del país.