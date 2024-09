Lo mejor del rock y el metal estatal se dan cita en el Festival Rock de La Púa en Villargordo

Villargordo/Un año más vuelve a Villargordo el Festival de Rock La Púa, que celebra su undécima edición este sábado 7 de septiembre en la Caseta Municipal con un gran cartel de artistas que incluyen los conciertos de Leo Jiménez, Hamlet, Vhaldemar y Evil Impulse.

La apertura de puertas está prevista para las 19:30 horas y las entradas ya están a la venta al precio de 17 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Consigue la tuya a través de internet en este enlace.

Leo Jiménez

Leo Jiménez, destacado músico madrileño, comenzó su carrera en 1999 a los 18 años, grabando discos con Saratoga y como músico de sesión para Al Borde. Con Saratoga, lanzó varios álbumes, incluyendo éxitos como 'El clan de la lucha' y 'Tierra de Lobos', logrando reconocimientos como DVD de Oro y múltiples premios a 'Mejor vocalista nacional'. En 2003, formó Stravaganzza, compaginando ambos proyectos hasta 2006, cuando se dedicó completamente a Stravaganzza, lanzando álbumes como 'Primer Acto' y 'Réquiem'. En 2009, inició su carrera en solitario, alcanzando éxito con álbumes como 'Títere con cabeza' y 'Animal Solitario'. Su álbum 'La Factoría del Contraste' en 2016 consolidó su carrera, seguido por 'MESÍAS' en 2019. Además, ha colaborado en producciones con bandas como Mägo de Oz y Avalanch, y ha participado en la ópera rock 'Jesucristo Superstar'. Jiménez sigue activo con giras internacionales, destacando la gira 'Contrastour 2016-2018' y el 'MESÍAS TOUR 2019-2020', que reafirman su impacto en la escena del metal.

Hamlet

Hamlet es una banda madrileña de heavy metal fundada en 1987, que tomó su nombre de la obra de Shakespeare. Aunque comenzó en 1987, el grupo considera 1993 como su año oficial de inicio. Su estilo ha evolucionado desde el hard rock hacia un metal más agresivo, integrando elementos de nu metal, groove metal y hardcore punk. Han lanzado doce álbumes de estudio y trabajado con reconocidas discográficas como Maldito Records y Roadrunner Records. Sus influencias incluyen bandas como Pantera, Sepultura y Slayer. Hamlet ha mantenido una presencia constante en la escena musical española y ha participado en importantes festivales y giras, consolidándose como un referente del metal alternativo en España. Ahora llegan al Festival de La Púa de Villargordo con su gira Revolu-Insomnio-Inferno, que repasará los grandes éxitos de estos tres discos de estudio que marcaron de forma definitiva su carrera sobre las tablas.

Vhäldemar

Vhäldemar es una banda de heavy/power metal originaria de Baracaldo, Vizcaya, fundada a finales de los años 90 por el guitarrista Pedro J. Monge y el vocalista Carlos Escudero. Tras formar la banda, lanzaron su primer álbum 'Fight to the End' en 2002, que les dio reconocimiento en la escena metalera, especialmente en Brasil, donde fueron considerados la mejor banda revelación por la revista 'Rock Brigade'. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes, incluyendo 'I Made my Own Hell' (2003) y 'Against All Kings' (2017). La banda ha evolucionado su sonido con la incorporación de teclados en 2016. Su último trabajo, 'Sanctuary of Death', lanzado en 2024, sigue consolidando su lugar en la escena del metal europeo.

Evil Impulse

Evil Impulse se formó en Ciudad Real en 2012, tras la disolución de KONDENA, por Victor G. Nieto y Antonio Ramírez. Su EP debut, 'Flames from the Ground' (2013), mostró su estilo Thrash/Groove. Su primer álbum, 'Who’s Gonna Kill Who' (2014), consolidó su lugar en la escena con colaboraciones notables y giras nacionales. Su segundo disco, 'The Unbroken Ritual' (2017), amplió su sonido con matices nuevos. Tras reestructuración en 2019/2020 y pandemia, lanzaron 'The Brotherhood' (2020), que marcó una evolución en su sonido. En 2024, publicaron su álbum homónimo, con una gira y festivales destacados en su agenda.