Los muertos vivientes llegan hasta Lopera con la Survival Zombie edición Halloween

Lopera/La patrimonial Lopera despierta de su sueño tranquilo para adentrarse en la pesadilla de un escenario postapocalíptico. El sábado 26 de octubre, las apacibles calles de este pintoresco pueblo andaluz serán invadidas por hordas de muertos vivientes con la celebración de la Survival Zombie Halloween. La cita transformará por completo la fisonomía de Lopera, convirtiendo su historia y arquitectura en el marco perfecto para una experiencia inmersiva y cargada de adrenalina.

¿Qué es la Survival Zombie?

La Survival Zombie es un evento de rol en vivo que se ha convertido en un fenómeno en toda España durante su primera década de vida. Cada semana, una nueva ciudad se convierte en el escenario de este juego inmersivo, donde los participantes deben sobrevivir en un mundo ficticio invadido por zombies. El objetivo no es solo huir, sino también superar una serie de pruebas, recolectar pistas y colaborar con otros jugadores para salir victorioso. Sin embargo, la tarea no es fácil: los muertos vivientes acechan en cada esquina, listos para devorar a los desprevenidos.

En su edición de Halloween, Lopera será el próximo destino de este exitoso evento. De 22:00 a 04:00, las calles del pueblo se llenarán de zombies y supervivientes en una batalla por la supervivencia que durará seis intensas horas. El check-in tendrá lugar en el Castillo de Lopera, a partir de las 20:00 horas para los participantes, tanto para los supervivientes como para los zombies.

Una experiencia inmersiva en Lopera

En la edición de Halloween de la Survival Zombie en Lopera los participantes se adentran en una auténtica película de terror, convirtiéndose en los protagonistas de una historia en la que el destino del pueblo está en juego.

Lopera, conocido por su patrimonio histórico, con sus murallas y castillo medieval, se presta a la perfección para este tipo de eventos. Las leyendas e historias que habitan sus calles, junto con el misterio y el ambiente gótico del otoño, crean un escenario ideal para que los participantes vivan una experiencia terrorífica y emocionante.

Durante seis horas, los jugadores deberán correr, esconderse, recolectar información y colaborar entre sí para escapar de los zombies, que estarán repartidos por toda la localidad. La adrenalina será constante y la trama del evento hará que cada decisión cuente.

Zombies vs. Supervivientes

En la Survival Zombie, los participantes pueden elegir ser zombies o supervivientes. Los supervivientes tienen como objetivo superar las pruebas y evitar ser atrapados por los zombies. Deberán mantenerse en movimiento, esconderse y buscar pistas que les ayuden a completar la historia y sobrevivir hasta el final. Los zombies, por su parte, tendrán la misión de cazar a los supervivientes, aumentando así su ejército a medida que avanza la noche.

Existen dos tipos de zombies: de una parte, los más habituales o normales, es decir, los que vagan por lugares clave haciendo que el miedo te impida acercarte a por la pista, pero que van, por lo general, lentos. La segunda especie es la más temida: hablamos de los zombies Zeta, una especie que destaca por sus habilidades ya no deportivas, sino atléticas, para perseguir a incautos participantes que se adentran en su territorio, por lo que te aseguramos que correr, vas a correr como seguro que no lo has hecho antes en tu vida.

Pero no todo es drama. Una de las características más atractivas de este evento es que, si un zombie atrapa a un superviviente, este se transforma en parte del grupo de los muertos vivientes. A partir de ese momento, el participante pasa de ser cazado a convertirse en cazador. El equipo de maquillaje y caracterización se encargará de transformar al jugador en un zombie, asegurando que el resultado sea lo más realista posible.

Si ya te has decidido, seas participante o zombie, corre a por tu entrada para disfrutar de una noche de miedo y sorpresas con la Survival Zombie de Lopera. Puedes conseguirlas en este enlace.