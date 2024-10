'Mujeres de película': ciclo de largometrajes con nombre de mujer que puedes ver en Cines Bowling Linares

Linares/Si te consideras una persona cinéfila y buscas una manera especial de conectar con historias emocionantes, Cines Bowling Linares tiene algo perfecto para ti. Bajo el nombre 'Mujeres de película', el ciclo de cine dedicado a las mujeres celebra el talento femenino tanto delante como detrás de las cámaras. Esta propuesta cultural te invita a disfrutar de largometrajes inolvidables, cada uno centrado en la vida y experiencias de mujeres fuertes, icónicas y complejas.

Desde comedias hasta dramas basados en hechos reales, este ciclo, que arrancó el 19 de septiembre, llega cargado de muchas emociones, retratando diferentes perspectivas femeninas a través de una cuidadosa selección de películas.

Un ciclo dedicado al talento femenino

La magia del cine radica en su capacidad para transportarnos a mundos lejanos, hacernos reflexionar y sentir con intensidad. En este ciclo, las protagonistas son mujeres, y sus historias que, aunque diferentes entre sí, comparten un denominador común: todas luchan por encontrar su lugar en el mundo. A través de distintos géneros como el drama, la comedia y el romance, este ciclo de películas rinde homenaje al talento femenino tanto en la actuación como en la dirección. Todas las sesiones comenzarán en horario de tarde, a las 18:30 horas, en los Cines Bowling de Linares.

Siempre nos quedará mañana

El 17 de octubre, la gran pantalla acoge la historia de una familia italiana en la película ‘Siempre nos quedará mañana’ (‘C'è ancora domani’), dirigida por Paola Cortellesi. Esta comedia dramática y romántica, lanzada en 2023, narra la vida de una familia agitada por el inminente compromiso de la hija mayor, Marcella.

La trama nos sitúa en plena primavera, cuando Marcella, una joven decidida a casarse lo más rápido posible con Giulio, un simpático chico de clase media, sueña con liberarse de su excéntrica familia. Sin embargo, las cosas no resultan tan sencillas cuando las emociones y las expectativas familiares comienzan a interponerse en su camino.

Paola Cortellesi, una de las directoras italianas más aclamadas de los últimos años, entrega una historia fresca y emocionante llena de risas y ternura, donde el amor, la familia y las relaciones personales se entrelazan en una narrativa que refleja las complejidades de la vida moderna.

Madame Curie

La segunda entrega del ciclo de cine es un homenaje a una de las mujeres más influyentes en la historia de la ciencia: Marie Curie. El 7 de noviembre podrás ver la película ‘Madame Curie’ (‘Radioactive’), dirigida por la iraní-francesa Marjane Satrapi, conocida mundialmente por sus novelas gráficas. Estrenada en 2019, este biopic narra la vida de Marie Sklodowska-Curie, la científica polaca que cambió el curso de la humanidad con sus descubrimientos sobre la radiactividad.

Más allá de la figura histórica que todos conocemos, la película profundiza en los aspectos más humanos de Curie, mostrando su brillantez como científica, de una parte, y su lucha constante contra los prejuicios de una sociedad patriarcal y su vida como madre y esposa, por otro lado. La cinta destaca la pasión de Curie por la investigación, que la llevó a ganar dos Premios Nobel, y cómo sus descubrimientos no solo salvaron vidas a través de la medicina, sino que también abrieron las puertas a usos militares devastadores.

Con una interpretación impecable de Rosamund Pike en el papel de Marie Curie, ‘Radioactive’ es una de las mejores opciones que el cine ofrece para conocer más sobre esta pionera que desafió los límites de su tiempo y dejó una gran impronta en la historia de la ciencia.

Romper el Círculo

Para cerrar con broche de oro el ciclo de cine, el 28 de noviembre podrás disfrutar de ‘Romper el Círculo’ (‘It Ends with Us’ una de las películas más esperadas de 2024, dirigida por Justin Baldoni. Basada en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, esta película está protagonizada por Blake Lively en el papel de Lily Bloom, una mujer que lucha por superar los traumas de su infancia y encontrar el amor verdadero.

Lily se muda a Boston para comenzar una nueva vida y cumplir su sueño de abrir su propio negocio. En su camino conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano que rápidamente conquista su corazón. Pero a medida que su relación avanza, Lily empieza a descubrir aspectos oscuros en Ryle que le recuerdan los abusos que sufrió su madre a manos de su padre. La aparición de su primer amor, Atlas Corrigan, complica aún más su situación, y Lily debe tomar una difícil decisión que definirá su futuro.

Con una trama poderosa que versa sobre la violencia doméstica, el amor, el perdón y la autoafirmación, ‘Romper el Círculo’ se perfila como una película intensa y emocional que resonará profundamente con el público.

Entradas para el cine

Si ya has elegido los títulos que no quieres perderte, conseguir las entradas es muy sencillo. Las localidades son gratuitas y puedes recogerlas una semana antes de cada proyección en el Centro Municipal de Información a la Mujer, ubicado en la Calle Pedro Poveda, 2 – 2º planta, en horario de 10:00 a 14:00 horas, o en los propios Cines Bowling Linares, en la Calle Julio Burell, 1, de 17:30 a 21:00 horas.