El musical de 'Grease' llega este viernes al Teatro Alberti de Peal de Becerro

Este viernes 19 de abril, el Teatro Alberti de Peal de Becerro acoge el estreno del musical 'Grease', una puesta en escena solidaria, pues los tres euros de la entrada serán destinados para formar parte de los fondos de la asociación Aprompsi, dedicada íntegramente a dar valor a la vida de las personas con discapacidad intelectual.

Desde su estreno en 1978, 'Grease' se ha convertido en un icono cultural que ha cautivado a generaciones con su energía, música con estribillos pegadizos y romance juvenil. Dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, esta película musical ambientada en los años 50 forma parte de la cultura de toda una generación, e incluso de varias.

La trama y los personajes

'Grease' es la historia de amor entre Danny Zuko (interpretado por Travolta), el apuesto líder de una pandilla de chicos, y Sandy Olsson (interpretada por Newton-John), una nueva estudiante en la escuela secundaria Rydell. A medida que los dos intentan encontrar su lugar en el exigente mundo adolescente, se enfrentan a los desafíos de la popularidad, la identidad y la presión social.

Uno de los aspectos más destacados es su impresionante banda sonora, compuesta por canciones inolvidables como 'Grease Lightning', 'Summer Nights' y 'You're the One That I Want'. Estas melodías capturan perfectamente el espíritu y la atmósfera de los años 50, mientras que las coreografías llenas de energía elevan la película a nuevas alturas, tal y como lo hará el elenco de artistas del musical el próximo viernes en Peal de Becerro.