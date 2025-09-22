La mejor almazara del mundo está en este pueblo de Jaén

Jaén saca pecho de sus AOVEs con la proclamación de la de Oro Bailén como la mejor almazara del mundo.

La prestigiosa World’s Best Olive Oils ha distinguido en su última edición a la empresa jiennense Oro Bailén con cuatro premios de máximo nivel: Mejor Almazara del Mundo, 2ª Mejor Almazara Ecológica del Mundo, 2º Mejor AOVE del Mundo y 2º Mejor AOVE Ecológico.

Este reconocimiento no ha llegado de la nada. Es el fruto de más de dos décadas de esfuerzo, innovación y una filosofía clara que ha situado a la almazara Galgón 99 S.L. que se suma a las filas de la élite mundial del aceite de oliva virgen extra.

En palabras de José Gálvez, el leit motiv no ha sido ganar premios, sino “seguir consolidando lo que hace 20 años empezamos, intentando hacer uno de los mejores aceites del mundo”.

Elaboración y clasificación del AOVE

Un proceso en frío para conservar la esencia

La almazara de Oro Bailén es un ejemplo de precisión y respeto al fruto. Apenas dos horas después de iniciada la jornada, las primeras aceitunas llegan a sus instalaciones. El maestro de fábrica realiza una inspección visual, se limpian mediante un ciclón y pasan a tolvas de acero inoxidable para su inmediato procesado.

La de Oro Bailén acaba de ser designada como la mejor almazara del mundo en unos prestigiosos premios internacionales. / Oro Bailén

La filosofía de Oro Bailén

Profesionalidad, formación y excelencia

La máxima de Oro Bailén no es cuantitativa, sino cualitativa. Como recalca José Gálvez, “ser un buen aceite en 2013 no tiene que ver con estar en 2025: de aquí a un mes hacemos borrón y cuenta nueva con otra cosecha, así que toca cambiar el chip y hacer incluso un aceite mejor”.

En la tienda de la almazara de Oro Bailén podrás encontrar sus mejores aceites y productos con AOVE. / Oro Bailén

La empresa se apoya en la formación y en la búsqueda constante de la excelencia. El propio CEO resume esta filosofía con una frase que hoy preside la tienda de la almazara: “No tengas miedo a buscar la perfección, nunca la alcanzarás, pero siempre te quedarás lo más cerca posible”.

Una nueva campaña prometedora

En busca de mejorar a su mejor aceite

Oro Bailén cuenta con más de 2.000 hectáreas de olivares en API (Asociación de Producción Integrada). El olivar de riego asegura estabilidad incluso en años de veranos calurosos y secos, como el de 2025. De cara al futuro más inmediato, Gálvez sostiene que “estamos a dos o tres semanas de la recolección temprana. La cosecha se presenta muy bien, por lo que la producción esperamos que sea de máxima calidad”.

El zumo de aceituna se prevé potente y en buenas cantidades para la inminente campaña de recogida del fruto. / Oro Bailén

Variedades de aceite de oliva virgen extra

Picual, Arbequina, Hojiblanca y Frantoio

La diversidad varietal es otro de los puntos fuertes de Oro Bailén. La empresa produce cuatro aceites diferenciados: Picual (variedad principal), Arbequina, Hojiblanca y Frantoio. A ellas se suma desde hace tres años el Picual ecológico, con el que se han obtenido importantes galardones. Gálvez destaca: “La mejor almazara es por el compendio de todos los aceites que recogemos”.

Oleoturismo con Oro Bailén

Pioneros en Jaén

Más allá de la producción, Oro Bailén ha apostado por el oleoturismo. Según su CEO, “creo que fuimos de los primeros en empezar a hacer oleoturismo en Jaén, adaptando nuestra almazara, que es totalmente industrial, para que fuera visitable con audiovisuales, paneles informativos y una tienda espectacular”.

Hoy cuentan con un departamento de oleoturismo formado por tres personas, con visitas en español, inglés, francés y alemán, atrayendo a cada vez más público internacional.

Para Gálvez, el mayor valor está en la experiencia directa: “El mayor espejo de lo que hacemos está en la almazara, y ahí se quedan sorprendidos. Se van con información de primera mano para que dejan de escuchar esos tópicos típicos que es lo que la gente de a pie sabe o cree saber sobre la idoneidad de consumir la que es la mejor grasa vegetal del mundo”.

En la misma tienda se pueden descubrir diferentes sabores, olores y sensaciones en nariz y boca según la variedad de aceituna. / Oro Bailén

El oleoturismo en la provincia de Jaén se enfrenta a un obstáculo importante: las infraestructuras. Gálvez es claro al respecto, y a la pregunta de “¿qué le falta al oleoturismo en Jaén?” no duda en su respuesta: “A Jaén hay que venir en coche y expresamente, y eso lo complica mucho”. Y añade: “Lo tenemos todo: somos la mayor productora de aceite de oliva del mundo, contamos con el mayor número de almazaras en un solo territorio, pero nos falta mover al turista hasta aquí. Es un hándicap para sacar adelante una actividad como el oleoturismo”.

Además de su reciente título como Mejor Almazara del Mundo, Oro Bailén ha acumulado una larga lista de premios. Entre ellos, el de Mejor Almazara de España en 2012, el reconocimiento en Expoliva, o el galardón de EVOLEUM al mejor aceite del mundo en 2020. Para la empresa, cada premio es un aliciente, pero no una meta.

Como insiste José Gálvez, la clave está en no conformarse nunca: “cada campaña es un reto, un nuevo inicio y una oportunidad para mejorar”. Esa búsqueda constante de la excelencia es lo que ha hecho que desde un pequeño pueblo de Jaén se produzca el mejor aceite del mundo.