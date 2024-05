De la fiesta del queso de Alcalá la Real a la cena del misterio: planes para este fin de semana

Este fin de semana en la provincia de Jaén destaca por ofrecer eventos de toda índole, pero especialmente la gastronómica. Como siempre, habrá conciertos y citas musicales para cantar tus canciones favoritas, además de cena del misterio, recogida de basuraleza y encuentros sobre novela histórica. Son solo algunas de las citas recomendadas para disfrutar de jueves a domingo en Jaén de planes de ocio y turismo únicos.

Gastronomía

El restaurante Ajhito de Jaén celebra las Jornadas de la izakaya del 31 de mayo al 3 de junio. En esta ocasión, en lugar de un menú cerrado se podrán pedir los platos a la carta, con una novedad: no habrá sushi, sino guisos y frituras tradicionales japonesas, entre las que no faltará el consabido ramen, que en su afán por la creación de una cocina jaenponesa, será con codorniz, entre otras delicias. Reserva ya tu mesa y que no te lo cuenten.

Alcalá la Real, en plena Sierra Sur de Jaén, es uno de los puntos álgidos para tomar no solo el mejor queso, sino también el mejor vino de la tierra. De ahí que organicen, y ya por su decimosegundo año, la Muestra y mercado del queso en el Paseo de los Álamos. Productores de toda Andalucía se darán cita para que, por tan solo seis euros, puedas disfrutar de la degustación de hasta ocho quesos andaluces. Pero eso no será todo, porque además podrás probar y llevarte los mejores vinos, mermeladas y aceites de la tierra. Un plan para chuparse los dedos.

Lo han vuelto a hacer. Después de dos ediciones en la capital y otra más en Linares, Xperiences Stage Jaén regresa con su cena del misterio bajo el título Première Mortal en el restaurante Kasler. Del martes 28 al jueves 30 de Mayo a las 21:00 horas comienza la aventura para descubrir quién es el asesino en este juego tipo Cluedo. Pero ojo, porque también podrías ser tú. Reserva tu mesa de 4 a 8 personas con menú y bebidas ilimitadas por tan solo 34 euros a través de este enlace.

Si vienes a Jaén capital a dar una vuelta por el centro o a visitar la magnánima Catedral de Jaén, déjate caer por la calle Bernabé Soriano hasta llegar a Jaén de Vinos, donde cada viernes y sábado preparan con mucho mimo sus catas de vinos jienenses, además de vermuts de la tierra y aceite de oliva virgen extra. Reserva tu plaza contactando al teléfono 613 01 46 04.

Conciertos

La Sala Inferno, antiguo pub Iroquai, sigue programando conciertos en formato acústico, como el de este viernes con El Niño del Viento, Juanma Romero y Sebas Guzmán. Con entrada gratuita, el setlist estará lleno de versiones de grandes temas de la música en castellano. La música comenzará a sonar a las 21:00 horas.

Por su parte, también el viernes 31 de mayo, La Fábrica del Arte organiza el Festival de bandas Puro Rock de Jaén, con el ganador del concurso organizado por Rock FM, la banda jienense-granadina El Barbas, junto a los segundos y terceros clasificados, Gravital y Asesinos del Amor, respectivamente, además de contar con Surrealistas como banda invitada. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Para los que prefieren música de corte más clásico, también el viernes, la Joven Orquesta Sinfónica de Jaén, bajo al batuta de Rafael de Torres interpretará la Sinfonía n°1 de G. Mahler en el Aula Magna de la Universidad de Jaén. Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de este enlace.

Por su parte, el Teatro Cervantes de Linares acoge el concierto del cantautor linarense Sergio Tudela el viernes, dentro de la programación de su festival de artes escénicas FIMAE, mientras que el sábado hará lo propio Tomatito, el genio flamenco. Toda la información y entradas están disponibles en la web oficial del festival.

Clausurando la segunda edición del Ciclo de Cantautores en Jaén, José Ignacio Lapido, de 091, vuelve a la ciudad del Santo Reino para alegría de todos sus seguidores con el concierto programado para el sábado 1 de junio en el Teatro Darymelia.

Visitas guiadas

El programa de la Caja Rural de Jaén 'Los jueves de la catedral' ofrece este jueves 30 de mayo la última oportunidad para disfrutar de sus visitas guiadas, en las que podrás conocer más detalles de la fachada exterior de la Catedral, las galerías altas y archivo y el retablo mayor. Las plazas son limitadas, con un cupo de 30 personas por visita. Las reservas son obligatorias y se harán a través de www.fundacioncrj.es.

refugios antiaéreos más curiosos y complicados de ver de la capital, como es el de San Juan de Dios. Lagarto Tours te ofrece la oportunidad con una visita guiada por tan solo 4,95 euros. Se trata de un refugio muy exclusivo, ya que se abre muy pocas veces al año, y esta bastante profundo, justo debajo del Albergue Juvenil que hay en el Teatro Infanta Leonor, contando entre sus instalaciones con un quirófano de la época. Consigue tu El viernes 31 tendrás la oportunidad de visitar uno de losy complicados de ver de la capital, como es el de San Juan de Dios. Lagarto Tours te ofrece la oportunidad con una visita guiada por tan solo 4,95 euros. Se trata de un refugio muy exclusivo, ya que se abre muy pocas veces al año, y esta bastante profundo, justo debajo del Albergue Juvenil que hay en el Teatro Infanta Leonor, contando entre sus instalaciones con un quirófano de la época. Consigue tu entrada en este enlace

Teatro en Jaén

La Sala La Paca publica su programación para junio y estrena en su nuevo espacio uno de los montajes con sello de Jaén más aplaudidos de los últimos tiempos: se trata de 'Jolene' de Óliver Gil, que cuenta la historia de un actor que se sube a un escenario para dar vida a un personaje transformista y cabaretero, que entre canción y canción narra en un monólogo con ironía y humor su anecdotario personal y familiar. Consigue tu entrada y que no te lo cuenten.

El sábado 1 de junio es la fecha elegida para ver "la vida en rosa" con el musical de Barbie que se encuentra en plena gira nacional para poner en escena la historia de la muñeca más famosa e icónica de todos los tiempos, junto a todas las Barbies y su inseparable Ken. Un divertidísimo musical para todos los públicos con coreografías espectaculares, una puesta en escena increíble y risas aseguradas.

Otros eventos en Jaén

En pro de ofrecer otras opciones para disfrutar del ocio y la cultura en Jaén, este jueves 30 de mayo a las 21:00 horas en el Parque de la Alameda se celebra la actividad 'Versos contra el genocidio', en la que una docena de rapsodas y poetas jienenses se darán cita para declamar rimas por la libertad del pueblo palestino.

El sábado 1 de junio por la mañana, Cuatro Gatos Coworking colabora con Ecoembes en la recogida de basuraleza en el área recreativa de El Neveral. Esta acción pretende abrir los ojos al problema que supone abandonar residuos y basura en el entorno natural. Además, la persona que más peso recoja en sus bolsas ganará un vale para gastar en las instalaciones del coworking jienense. La inscripción es gratuita y puedes hacerla aquí.

El domingo 2 de junio, Castillo de Locubín celebra su Feria del Libro con una mesa redonda sobre novela histórica y de suspense con Rafael Vallejo bajo el título 'Los secretos del Palacete del Real'. La cita es a las 11:00 horas en el Centro de participación activa de Castillo de Locubín.