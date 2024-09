Planes para Halloween en Jaén con las Horror Nights: pasaje del terror, visitas teatralizadas, cenas del misterio y mucho más

Jaén/La ciudad de Jaén se prepara para celebrar Halloween con una serie de eventos y actividades que prometen una experiencia inmersiva llena de emociones fuertes. Bajo el eslogan ‘Cuando la noche caiga, nadie estará a salvo’, Xperiences Stage’s Horror Nights llega este otoño con una propuesta que abarca desde pasajes del terror hasta conciertos temáticos, cenas misteriosas y visitas teatralizadas. El público local y visitante podrá disfrutar de una programación diseñada para todos los gustos, ofreciendo desde terror clásico hasta experiencias más creativas y sorprendentes. Las entradas para todos los eventos ya están a la venta en este enlace.

Halloween en Jaén

Del 26 de septiembre al 5 de noviembre, Jaén se convertirá en el epicentro del terror gracias a la programación de Xperiences Stage. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de más de siete firmas locales, entre ellas Lagarto Tours e Intranerso Experiencias, ofrece una variada gama de actividades que se extienden por diferentes localidades de la provincia.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran los tres pasajes del terror: HIMILCE: Last Night, en Mengíbar, que promete llevar a los visitantes a una última noche aterradora en un entorno histórico; DREAMLAND, en Jamilena, donde las pesadillas cobrarán vida; y The Curse of Ravens’ Manor, en Jaén, un recorrido lleno de efectos especiales que incluye tecnología 3D, con la utilización de 120 pares de lentillas, 10 litros de sangre FX, 22 máscaras de silicona y 12 prótesis de látex. Estos pasajes conectarán a los asistentes con historias de terror inolvidables con más de 25 personajes cuidadosamente caracterizados.

Las entradas para las Horror Nights están disponibles en el sitio web oficial, con precios que oscilan entre los 5 euros y 35 euros, dependiendo de la actividad elegida. Se espera que, durante las fechas clave del evento, como las noches del 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, se generen 40 puestos de trabajo para actores, maquilladores, técnicos y otros profesionales del sector.

Conciertos a la luz de las velas y cenas temáticas

Otra de las propuestas que se repite este año son los Conciertos Candle Melodies, una experiencia musical a la luz de las velas que vuelve por Halloween con dos temáticas muy especiales: un concierto de Música de Terror, para quienes disfrutan de las bandas sonoras más icónicas del cine de miedo, y un especial dedicado a Tim Burton, que transportará a los asistentes al universo gótico del aclamado director.

Además, las Cenas del Misterio y las Cenas con Espectáculo en el restaurante La Burla, ubicado en la calle Teodoro Calvache 26, se han convertido en uno de los platos fuertes de esta programación. Durante estas cenas, los comensales disfrutarán de una experiencia inmersiva donde el terror se mezcla con el teatro y la gastronomía, creando una atmósfera única. Para reservar mesa, se puede acceder a la misma web donde se venden las entradas a las Horror Nights.

Ghost Tour y actividades interactivas

Para los amantes de las historias de fantasmas y leyendas locales, Lagarto Tours ha organizado un Ghost Tour que llevará a los participantes a descubrir algunos de los secretos más oscuros de Jaén. En esta ruta turística, que se ha diseñado para impulsar el turismo local, los asistentes podrán conocer las leyendas más espeluznantes mientras recorren algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Por otro lado, aquellos que prefieran una experiencia más manual y creativa, podrán disfrutar de talleres temáticos en colaboración con Intranerso Experiencias. Destacan el Taller de Decoración de Velas Negras y el Taller de Pintura Fluorescente edición Halloween, donde los participantes podrán dejar volar su imaginación mientras preparan sus propias decoraciones para la temporada.

After-parties y el Bar Fantasma

La fiesta no termina con los pasajes del terror o las cenas temáticas. Para los que buscan diversión más allá de la medianoche, las After-parties organizadas en las salas Inferno's (Iroquai) y Byblos ofrecen una oportunidad para continuar la noche con fiestas temáticas y espectáculos inmersivos.

En octubre, los asistentes también podrán disfrutar de una experiencia única en Andalucía: el Bar Fantasma, un espacio en el que degustar cócteles especiales de la temporada mientras disfrutan de un espectáculo de Cabaret Oscuro. Este bar promete ser uno de los puntos de encuentro más originales de Jaén durante las Horror Nights, con efectos especiales, sorpresas y una atmósfera que promete no dejar indiferente a nadie.

Música en vivo y copeo en la sala Sky

Como parte de las propuestas de entretenimiento para el mes de octubre, cada viernes y sábado, a partir de las 23:00 horas y hasta las 2:00 de la madrugada, la sala Sky, ubicada en la terraza superior del Restaurante La Burla, será el escenario de sesiones de copeo con música en directo. Los asistentes podrán disfrutar de una velada ambientada por la voz de Ross L’amour, personaje interpretado por la artista Charito, quien deleitará al público con una selección de jazz, swing y canciones inspiradas en el old Hollywood. Una oportunidad perfecta para disfrutar de buena música en un ambiente único.

Un Halloween inolvidable en Jaén

Con una programación tan variada, Jaén se posiciona como un destino de referencia en Andalucía para quienes buscan disfrutar de un Halloween diferente, lleno de actividades y entretenimiento para todos los gustos. Desde pasajes del terror y visitas teatralizadas, hasta cenas temáticas y conciertos, las Horror Nights prometen hacer del otoño en Jaén una experiencia inolvidable para todos los amantes del terror y el entretenimiento en vivo.

